تضخم الكبد، الأسباب والأعراض وخيارات العلاج

يشير مصطلح تضخم الكبد الى حالة انتفاخ الكبد وتجاوزه لحجمه الطبيعي المعتاد، ويعد الكبد عضوا حيويا يقوم بعدة وظائف هامة، منها تنقية الدم من المواد الكيميائية الضارة التي ينتجها الجسم، وإنتاج مادة الصفراء التي تساعد في هضم الدهون، وتخزين سكر الجلوكوز كمصدر سريع للطاقة عند الحاجة.

يعد تضخم الكبد عادة عرض لحالة صحية كامنة أخرى مثل التهاب الكبد، وتتوفر العديد من خيارات العلاج، لكن الخطوة الاولى تكمن في تحديد السبب الرئيسي للمشكلة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

اعراض تضخم الكبد

في أغلب الحالات، قد لا يلاحظ المريض أي أعراض إذا كان التضخم طفيفا، وأما في حالات التورم الشديد، فقد يشعر المريض بـ:

الشعور بالامتلاء

عدم الراحة او الانزعاج في منطقة البطن

اعتمادا على سبب وشدة تضخم الكبد، قد تظهر اعراض أخرى تشمل:

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

التعب والضعف العام

الغثيان

فقدان الوزن

اسباب تضخم الكبد

قد يحدث تضخم الكبد نتيجة لواحد من العوامل التالية:

1. الالتهاب أو الكبد الدهني، قد يكون ذلك بسبب:

السمنة

العدوى (مثل التهاب الكبد ب او ج)

تناول بعض الأدوية أو الكحول

التعرض للسموم

أمراض المناعة الذاتية

متلازمة التمثيل الغذائي

اضطرابات وراثية تتسبب في تراكم الدهون او البروتينات او مواد أخرى

2. نمو غير طبيعي، قد يعود ذلك الى:

الكييسات

الأورام التي تبدأ في الكبد أو تنتشر إليه

3. مشكلة في تدفق الدم، قد يكون هذا بسبب حالات مثل:

فشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يضخ فيها القلب الدم بالشكل المطلوب

تجلط الوريد الكبدي، وهو انسداد في اوردة الكبد

مرض انسداد الوريد، وهو انسداد في الاوردة الصغيرة داخل الكبد

عوامل الخطر لتضخم الكبد

تزداد احتمالية الإصابة بتضخم الكبد لدى الأشخاص الذين:

يتناولون كميات كبيرة من الكحول

يعانون من عدوى سببها بكتيريا أو طفيليات أو فيروس

يتناولون جرعات تفوق الموصى بها من الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو الأدوية

يتناولون مكملات عشبية

يعانون من زيادة الوزن أو يتبعون نظاما غذائيا غير صحي

تشخيص تضخم الكبد

يجري الطبيب فحصًا جسديًا لتحديد ما إذا كان حجم الكبد أكبر من المعتاد، وقد يطلب بعض فحوصات الدم للمساعدة في تحديد السبب.

كما سيخضع المريض غالبًا لفحوصات تصويرية مثل:

التصوير المقطعي المحوسب (CT scan)

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

التصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound)

وقد يجري الطبيب ايضًا تصوير القنوات الصفراوية والبنكرياس بالتنظير الرجعي (ERCP)، وهو اجراء يتحقق من المشاكل في القنوات التي تحمل الصفراء، ويساعد التصوير بالرنين المغناطيسي للقنوات الصفراوية والبنكرياس (MRCP)، وهو نوع خاص من الرنين المغناطيسي، في كشف هذه المشاكل ايضا، وقد يطلب الطبيب اخذ خزعة من الكبد للبحث عن الاسباب المحتملة.

علاج تضخم الكبد

يعتمد علاج تضخم الكبد على السبب الكامن وراءه، فإذا كان التضخم ناجما عن تراكم الدهون او الافراط في تناول الكحول، قد تساعد التغييرات التالية في نمط الحياة:

انقاص الوزن

الحد من كمية المشروبات الكحولية

اتباع نظام غذائي صحي

زيادة النشاط البدني

اما اذا كان المرض هو سبب التورم، فقد يتلقى المريض علاجات دوائية او انواع اخرى من العلاجات.

