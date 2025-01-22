أعراض الإصابة بالكبد الدهني وأهم أسبابه

مرض الكبد الدهني أحد الأمراض التى تسبب الإصابة بسرطان الكبد ولا يوجد وعى كافٍ لأسباب هذا المرض وطرق الحماية منه خاصة وأنه يمكن الوقاية منه باتباع النظام الغذائي الصحي.

مرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني، أو تدهن الكبد، عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد. ويرتبط عادة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 والإفراط في تناول الكحول، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب أو التليف أو فشل الكبد إذا لم يتم علاجه بحسب Times of india.

غالبًا ما تكون الأعراض خفية ولكنها قد تشمل التعب وعدم الراحة في البطن والصفراء في المراحل المتقدمة

وتتضمن طرق الوقاية من الكبد الدهنى هي الحفاظ على وزن صحي ونظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وضبط مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ويتم التشخيص المبكر من خلال الأشعة وفحوصات كما ان تغييرات نمط الحياة والمراقبة الطبية ضرورية لمنع تطور تلف الكبد الشديد.

مرض الكبد الدهني، هو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، في حين أن وجود كميات صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، إلا أن التراكم المفرط يمكن أن يؤدي إلى الإلتهاب والتلف وحتى مضاعفات الكبد الشديدة.





أسباب دهون الكبد



يمكن تصنيف مرض الكبد الدهني إلى نوعين رئيسيين بناءً على سببه: مرض الكبد الدهني الكحولي (AFLD) ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) يشترك كلا النوعين في آليات مشتركة لتراكم الدهون ولكن يختلفان في اسبابهم.



مرض الكبد الدهني الكحولي AFLD

يحدث AFLD بسبب الإفراط في استهلاك الكحول ويسبب الضرر بخلايا الكبد، وتعزز الالتهاب، وتضعف قدرة الكبد على تكسير الدهون، وبمرور الوقت، تؤدي هذه العوامل إلى تراكم الدهون.



مرض الكبد الدهني غير الكحولي

(NAFLD) لا يرتبط مرض الكبد الدهني غير الكحولي بتناول الكحول ويرتبط غالبًا

عوامل أخرى تسبب الكبد الدهني منها:

١- التاريخ العائلي لأمراض الكبد من قابلية الإصابة بالكبد الدهني.

٢- يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم إلى تفاقم التهاب الكبد.

٣- النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض معرضات لخطر أكبر للإصابة بالكبد الدهني.



أعراض مرض الكبد الدهني



غالبًا ما يتطور مرض الكبد الدهني بصمت، حيث يظل العديد من الأفراد بدون أعراض في مراحله المبكرة، ومع ذلك، قد تتطور الأعراض مع تقدم الحالة.

تشمل الأعراض المبكرة لمرض الكبد الدهني التعب والضعف العام وعدم الراحة أو الألم الباهت في الجزء العلوي الأيمن من البطن.



إذا تطور مرض الكبد الدهني إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) أو تليف الكبد، فقد تشمل الأعراض تورم البطن الاستسقاء وتضخم الطحال، واصفرار الجلد والعينين، والأوعية الدموية، واحمرار راحة اليد والارتباك أو صعوبة التركيز واعتلال الدماغ الكبدي

كيف يتم تشخيص الكبد الدهني؟



غالبًا ما يتم اكتشاف مرض الكبد الدهني عن طريق الصدفة أثناء الفحوصات الروتينية أو اجراء اشعة لاي مرض اخر فتكتشف الاصابة بدهون الكبد

و يتضمن التشخيص الدقيق مزيجًا من التاريخ الطبي والفحص البدني والاختبارات التشخيصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.