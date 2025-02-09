أعراض الكبد الدهني غير الكحولي والنظام الغذائي المناسب للمرضى

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو عندما تتراكم الكثير من الدهون في الكبد، في البداية، قد لا تكون هناك أعراض، لكنه قد يؤدي إلى تلف الكبد المستمر ومشاكل أخرى، ويحدث غالبًا مع السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول.

قد يشخص الأطباء مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) إذا كانت الدهون تمثل أكثر من 5-10٪ من وزن الكبد، وغالبًا ما تتطور الحالة جنبًا إلى جنب مع السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يعد الكبد الدهني غير الكحولي نوع من الالتهاب، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تليف الكبد، وهو ندبات وخلل في وظائف الكبد.

يمكن أن تتراكم الدهون في الكبد لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك أثناء الحمل، وقد ينشأ تليف الكبد نتيجة لاستهلاك الكحول بكثافة، ولكن لا ينتج عن هذا مرض الكبد الدهني غير الكحولي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

أعراض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي

يقوم الكبد بإزالة السموم من الجسم، وإذا لم يعمل بشكل صحيح، فقد تنشأ مشاكل مختلفة.

إذا أنتج الجسم الكثير من الدهون أو لم يستقلب الدهون بشكل صحيح، فقد تتراكم في الكبد، وغالبًا ما يشار إلى هذا باسم "الكبد الدهني"، وإذا استمرت الدهون في التراكم، فقد ينتج عن ذلك التهاب، وفي النهاية، قد يؤدي ذلك إلى تليف الكبد وفشل الكبد.

قد تشمل الأعراض:

الحكة

تورم البطن

اصفرار الجلد والعينين، المعروف باسم اليرقان

سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف

أوردة تشبه العنكبوت مرئية تحت الجلد مباشرة

التلعثم والارتباك

تغيرات سلوكية

تليف الكبد وفشل الكبد

بمرور الوقت، يصاب 10 - 25% من الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بتندب، المعروف باسم تليف الكبد، وفشل الكبد.

تشمل أعراض تليف الكبد ما يلي:

التعب والضعف

الغثيان والقيء والإسهال

بقع حمراء على راحتي اليدين

أوردة تشبه العنكبوت تحت الجلد فوق الخصر

براز شاحب أو داكن اللون

بول داكن اللون

حكة

يرقان

تورم وألم في البطن بسبب تراكم السوائل

تورم الكاحلين والقدمين والساقين

نزيف وكدمات بسهولة

تغيرات في الدورة الشهرية

تضخم الثديين عند الذكور

تورم كيس الصفن

فقدان الرغبة الجنسية

الارتباك وصعوبة التركيز وفقدان الذاكرة والهلوسة

تغيرات في الشخصية

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الشخص إلى عملية زرع كبد.

علاج الكبد الدهني غير الكحولي

لا يوجد علاج طبي للكبد الدهني، ولكن هناك استراتيجيات مختلفة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمشاكل الكبد وقد تعكس بعض الأضرار الموجودة بالفعل، وتكون كالآتي:

إنقاص الوزن، إذا كان ذلك مناسبًا

تناول الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة

اختيار الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون وفول الصويا أو الزيوت النباتية الأخرى

الحد من تناول اللحوم الحمراء والدهون المشبعة

تجنب الأطعمة التي تحتوي على ملح مضاف

الحد من تناول السكر، بما في ذلك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا في معظم أيام الأسبوع

تجنب الكحول

تتضمن الطرق الأخرى للمساعدة في حماية الكبد ما يلي:

اتباع تعليمات الطبيب عند تناول الأدوية

طلب المشورة الطبية قبل استخدام الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو العلاجات العشبية

التطعيم ضد التهاب الكبد A وB

يقترح الباحثون تناول الألياف الحيوية - الموجودة في الكراث والهليون والأطعمة النباتية الأخرى - والزبادي الغني بالبروبيوتيك للمساعدة في إدارة تناول السعرات الحرارية وتعزيز صحة ميكروبات الأمعاء.

كما يوصون باختيار البروتين النباتي بدلًا من البروتين الحيواني.

وقد يقلل النظام الغذائي المخصص وخطة التمارين الرياضية أيضًا من خطر الإصابة بحالات مختلفة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تحدث غالبًا جنبًا إلى جنب مع مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

أسباب وعوامل الخطر للإصابة بمرض الكبد الدهني عير الكحولي

لا يعرف الأطباء بالضبط كيف أو لماذا يتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويبدو أنه يحدث عندما ينتج الجسم كمية زائدة من الدهون أو لا يستطيع معالجة الدهون بشكل صحيح.

هناك بعض عوامل الخطر، والتي تشمل:

السمنة

مرض السكري من النوع 2، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من سمات متلازمة التمثيل الغذائي

أي حالة صحية يؤثر على قدرة الجسم على استخدام الدهون أو تخزينها

فقدان الوزن السريع أو سوء التغذية

بعض الأدوية، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات، والإستروجينات، وبعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، وبعض أدوية السرطان

العوامل الوراثية

التدخين

التعرض لبعض السموم

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