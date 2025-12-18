تشييع جثمان الفنانة نيفين مندور عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

18 حجم الخط

أعلن المهندس حسام مندور، ابن شقيق الفنانة الراحلة نيفين مندور، أن جثمان الفنانة سيخرج من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، ودفنها بمقابر العائلة بالقاهرة.

رحيل الفنانة نيفين مندور

وأكد أن الجثمان لازال فى مشرحة كوم الدكة بوسط محافظة الإسكندرية، وجاري الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، لتسليم الجثمان من المشرحة، والتحرك من الإسكندرية قبل الظهر والتوجه به إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي لتصريح دفن الفنانة نيفين مندور، عن وفاتها بالاختناق ما بعد الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، أو أي آثار على جسدها.

وكانت جهات التحقيق صرحت بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، حيث باشرت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحقيق فى وفاة الفنانة نيفين مندور، والتى لقيت مصرعها مصابة بالاختناق إثر حريق نشب بشقتها، بمنطقة العصافرة.

وكانت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، قررت نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة؛ لحين الانتهاء من التحقيقات فى حريق الشقة محل سكنها بمنطقة العصافرة وانتقل فريق من نيابة المنتزه ثان شرق الإسكندرية، لمحل واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.