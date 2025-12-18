"تليجراف": انهيار أوكرانيا منتصف 2026 حال عدم حصولها على تمويل جديد

18 حجم الخط

رجحت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تستنفد أوكرانيا أموالها وتهزم حتى منتصف عام 2026 إذا لم تحصل على قرض إضافي.

نقص التمويل

ونقلت الصحيفة عن الباحث في مركز "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" (ECFR) ليو ليترا قوله: "إذا حدث ذلك وإذا لم تكن لدى أوكرانيا خطة بديلة، سيعني ذلك هزيمتها في الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن نقص التمويل ظاهر على أرض المعركة إلى جانب النقص الحاد في الأفراد ما أضعف الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وقال إنه في المرحلة الحالية من النزاع "كل ما يحدث على الجبهة يعتمد على المال والمساعدات الخارجية".

وصرح رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان في 17 ديسمبر بأن المفوضية الأوروبية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد الأوروبي يقترح بدلا من ذلك منح قرض مشترك لـ كييف.

وكانت المفوضية الأوروبية تحاول سابقا الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف.

ويتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، يتعين على أوكرانيا سداده بشكل مشروط بعد انتهاء النزاع وفي حال "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول تعويض روسيا الجانب الأوكراني منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس سرقة أصول روسيا وأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية ولديها ما ستصادره من أموال الغرب وأصوله.

