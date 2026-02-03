الثلاثاء 03 فبراير 2026
أخبار مصر

وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات

وزير الصحة يكرم الدفعة
وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفي
كرم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدفعة الأولى من الفرق الطبية التي اجتازت بنجاح دبلومة إدارة المستشفيات، ضمن مشروع نقل وتبادل الخبرات المصرية-الفرنسية (FEXTE)، المنفذ بالتعاون مع مؤسسة Expertise France والوكالة الفرنسية للتنمية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المجال الصحي

وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المجال الصحي، معربًا عن تمنياته للخريجين بدوام التوفيق، ومؤكدًا أن تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة المستشفيات وتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

واطمأن الوزير خلال اللقاء على مدى استفادة المتدربين وتطبيقهم لما تعلموه في عملهم اليومي، ووجه بمواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتأهيل كوادر صحية عالية المهارة قادرة على إدارة المنظومة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يدعم أهداف التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع شمل تقييمًا شاملًا للمرحلة الأولى من حوكمة نظام التأمين الصحي، ووضع خارطة طريق دقيقة للمتابعة والتقييم، إلى جانب برامج تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والسياسات الصحية ومكافحة العدوى.

نجاح إعداد دبلومة المتابعة والتقييم بمشاركة 18 متدربًا من وزارة الصحة

وأشار إلى نجاح إعداد دبلومة المتابعة والتقييم بمشاركة 18 متدربًا من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد وهيئة التأمين الصحي الشامل.

حضر التكريم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، إلى جانب الخريجين وهم:
• الدكتور محمد شقوير – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية
• الدكتورة هند محمد عاشور – مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة
• الدكتور رمزي منير – مدير عام مستشفى العاصمة الجديدة
• الدكتورة هبة رمضان أحمد – نائب عميد المعهد القومي لأمراض السكر
• الدكتورة نهاد محمد فريد – صيدلانية بمستشفى قويسنا المركزي
• الدكتور محمد رأفت محمود – استشاري التخدير بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
• الدكتور عبدالرحمن الزيني – مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة
• الدكتور أحمد زيدان ثابت – رئيس قسم التفتيش الصيدلي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على حرص الوزارة على متابعة مخرجات المشروع وتعظيم أثره في تطوير إدارة المنشآت الصحية.

