ملامح إبستين بعد موته تثير الجدل، نشطاء يشككون في وفاة صاحب أكبر فضائح جنسية هزت العالم

18 حجم الخط

لاتزال ملفات جرائم جيفري إبستين الصادمة تثير جدلًا واسعًا في العالم، حتى وفاة إبستين لايزال يكتنفها الغموض، فقد وثق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لوفاة إبستين داخل محبسه، كشفت وجود تغيرات كبيرة بين ملامحه قبل وبعد إعلان وفاته بالسجن في نيويورك.

ملامح مختلفة لجيفري إبستين عند الوفاة

في صورة وفاته ظهر جيفري إبستين، المتهم بالاعتداءات الجنسية وصاحب الفضيحة التي هزت العالم، وكانت أنفه وأذنه مختلفة، حتى ملامح وجهه بدا عليها نوع مختلف من التجاعيد لم تظهر عليه قبل إعلان وفاته، وتساءل العديد من النشطاء "هل أبستين لا يزال على قيد الحياة!، هل جيفري إبستين حي أم ميت؟!"

ملامح جيفري أبستين عند إعلان وفاته، فيتو

وأثار ظهور صورة أبستين بشكل مختلف عند إعلان وفاته، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وزارة العدل الأمريكية أن "جيفري إبستين توفي رسميًا في 10 أغسطس 2019 بسبب تخلصه من نفسه"، وحسب السجلات الطبية والحكومية "لا توجد أدلة موثوقة تشير إلى أنه حي.

وعلق عدد من المتخصصين على اختلاف صورة جيفري إبسيتن عند إعلان وفاته، فقالوا: "بالنسبة للصورة، هي مقارنة شائعة للأنف والأذن، لكن التحققات (مثل Snopes وFactCheck) توضح أن الاختلافات ناتجة عن الزوايا والإضاءة، والتشريح الرسمي يؤكد الهوية".

تسريب مقطع فيديو لهروبه بعد إعلان الوفاة

وردت رغد كورووم قائلة: "من مصلحتهم أن يتخلصوا من إبستين، فهو كان ينوي التحدث في المحكمة وهناك إيميل من أخيه مارك تم إرسالة للمحامي وإبستين (فيه تهديد صريح) بالقتل وأنه سيحدث له مثل أخوه جيفري إذا تكلم والخطاب منشور في الملفات التي حققت فيها".

Jeffery Epstein “died” on August 10, 2019.



This leaked drone footage is from August 31.



I’m not suicidal. Repost this. Follow me for more. https://t.co/9ZlfQEbfFF pic.twitter.com/tJ0t7Ue546 — Jvnior (@Jvnior) February 2, 2026

أما البلوجر باتشولي فانيل فقالت: "واضح أنه قد يكون حي لأن يوم إعلان وفاة إبستين تم تسريب فيديو ظهر أنه بتاريخ يوم ثاني، وقيل أن الشرطي الذي كان يحرس السجن بالفيديو كان في إجازة فكيف يحرس وهو ببيته، والتي قالت ذلك كاندس أوين".

وعلق البلوجر أدم عزيز فقال: "بعد كل ما عرفناه وهو قليل جدا على باقي الحقيقة، احتمال انه يكون عايش دي حاجة مش بعيدة خالص".

جيفري إبستين في منزله يوم 30 أغسطس 2019، فيتو

في حين، قال اللوجر راسل مرو: "لا يوجد أي دليل ولا أي سبب مقنع أنه يكون عايش، هل تريدون ربطها بنظرية مؤامرة، إذا كان ذلك فيجب أن يكون على أساس مقنع، ليس هناك سببا يجعله حي"

أما البلوجر جيفنور فقال: "جيفري إبستين توفى في 10 أغسطس 2019. وهناك فيديو مسرب من طائرة بدون طيار يعود تاريخه إلى 31 أغسطس لمداهمة جزيرة إبستين ويظهر إبستين وهو يحلق بطائرته".

ورد البلوجر جاسون، قائلًا: "تُظهر الطوابع الزمنية تلك الرحلات الجوية بعد الوفاة، وقبل المداهمة بأيام. كان يُحلّق بالطائرة ويُسجّل عندما لاحظ وصول عناصر الأمن الفيدرالي. شوهد عدد قليل من الموظفين قبل ذلك. أعرف هذا لأني شاهدتهم".

حقيقة صور نقل جيفري أبستين للمستشفى

وعلق بعض النشطاء قائلين: "انتشرت قبل ذلك نظريات تقول إن الصور التي تظهر الجسم أو عملية النقل إلى المستشفى ليست حقيقية، لكن الفريق الطبي والسلطات نفوا هذه الادعاءات وأكدوا أن الشخص في الصور فعلًا هو إبستين، وليس دليلًا على أنه حي أو بديلًا لجسد آخر"

جيفري إبستين أثناء سجنه، فيتو

في حين قال آخرون: إن "في بعض الحالات الأخيرة، مثلًا الصور التي تدّعي أنها تُظهر أشخاص معروفين مع إبستين أو صورًا تُستخدم لادعاءات غير صحيحة، تم التأكد من أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي أو مفبركة، الصور المنتشرة التي تُستخدم لإثبات أن الشخص المتوفى ليس إبستين أو أنه لا يزال حي لا تستند إلى مصادر موثوقة، وهناك توضيحات بأن بعض هذه الصور مزيفة أو مفبركة.

على أساس الوثائق الرسمية، إبستين توفي بالفعل وفق ما أعلنت السلطات".

حالات تاريخية لوفاة أشخاص أحياء

وأشارت الوثائق إلى وجود حالات تاريخية موثقة لأشخاص تم الإعلان عن وفاتهم ثم تبين لاحقًا أنهم كانوا أحياء، ومنهم لاميتينا بندرلي في الهند، أُعلن رسميًا أنه ميت في السجلات الحكومية وهو حي، واستغرق سنوات من الدعاوى القضائية لإثبات أنه على قيد الحياة، وحالته موثقة في الصحافة العالمية.

فضائح إبستين لاتزال تتكشف، فيتو

وهناك حالة كارلوس غصن، رجل الأعمال اللبناني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو ونيسان موتورز وميتسوبيشي، لم يُعلن وفاته، لكن حالته تُذكر دائمًا كنموذج للغموض، فقد كان رهن الإقامة الجبرية في اليابان ثم اختفى فجأة وظهر حيًا في لبنان.

والبريطاني جون داروين، اختفى عام 2002 وأُعلن عن وفاته غرقًا، وبعد 5 سنوات ظهر حيًا في لندن، والقضية موثقة، وحُكم عليه بالسجن لاحقًا.

وهناك حالات مشهورة لكن غير مثبتة، وظهرت على إنها شائعات، مثل التشكيك في وفاة أدولف هتلر، فهناك شائعات تذكر أنه هرب إلى الأرجنتين، والتحقيقات الجنائية وتحليل الرفات أكدت وفاته.

وإلفيس بريسلي، مغني البوب الأمريكي الشهير، هناك شائعات مستمرة أنه حي، وكل الأدلة الطبية والقانونية تؤكد الوفاة، لا يوجد أي دليل موثق على العكس.

يذكر أن إعلان وفاة جيفري إبستين، المدان بجرائم الاعتداء الجنسي، كانت في 10 أغسطس 2019، وأفاد الحراس بأنهم عثروا على إبستين لا يستجيب في زنزانته عند الساعة 6:30 صباحًا في مركز متروبوليتان الإصلاحي في نيويورك، وكان معلّقًا إلى جانب سرير زنزانته، حيث كان ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.