التقرير الطبي يحسم الجدل، لا شبهة جنائية في وفاة نيفين مندور

كشف التقرير الطبي المبدئي لجثمان الفنانة نيفين مندور، عن وفاتها بالاختناق ما بعد الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، أو أي آثار على جسدها.

وصرحت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية، منذ قليل، بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

وأكدت أسرة الفنانة الفقيدة نيفين مندور أنه سيجري دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة في محافظة القاهرة.

وكانت قد باشرت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحقيق في وفاة الفنانة نيفين مندور، والتي لقيت مصرعها مصابة بالاختناق إثر حريق نشب في شقتها، بمنطقة العصافرة صباح اليوم الأربعاء.

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثمان الفنانة إلى مشرحة كوم الدكة استعدادًا لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما وأمرت بالتحفظ على جثمانها وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

و عثرت قوات الأمن على جثمان الفنان داخل شقتها، حيث عاين فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة بالمنتزه ثان بالإسكندرية حريق شقتها بمنطقة العصافرة، وذلك للوقوف على أسباب الحريق.

وتسبب الحريق في وفاة الفنانة نيفين مندور بعد أن تصاعدت الأدخنة في الشقة، فيما باشرت النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

كما طلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الحماية المدنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

