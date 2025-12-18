التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة

18 حجم الخط

أسباب التهاب مفصل الحوض، التهاب مفصل الحوض من المشكلات التى تصيب النساء بكثرة نظرًا إلى كثرة الأعباء المنزلية والإجهاد اليومي.

وأسباب التهاب مفصل الحوض، عديدة ومنها معروف ومنها غير معروف وللأسف له أعراض مزعجة قد تعوق حركة الساقين فى بعض الأحيان.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشاري العظام والعمود الفقري، إن التهاب مفصل الحوض من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب مختلف الفئات العمرية، وتؤثر بشكل واضح في الحركة وجودة الحياة، ومفصل الحوض هو المفصل الذي يربط بين عظمة الفخذ وعظام الحوض، ويعد من أكبر وأهم المفاصل في الجسم، حيث يتحمل وزن الجسم ويساعد على المشي والجلوس والحركة، ويحدث التهاب مفصل الحوض عندما تتأثر الأنسجة المبطنة للمفصل أو الغضاريف المحيطة به بالالتهاب، مما يسبب الألم والتصلب وصعوبة الحركة.

أسباب التهاب مفصل الحوض

وأضاف عمارة، تتعدد أسباب التهاب مفصل الحوض، ومن أبرزها:

خشونة مفصل الحوض، ناتجة عن تآكل الغضروف مع التقدم في العمر، وهو أكثر شيوعا لدى كبار السن، وتزيد مع السمنة والإجهاد المتكرر للمفصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي المفاصل، ويسبب التهاب مزمن وتيبس شديد، خاصة في الصباح.

العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وقد تنتقل العدوى إلى مفصل الحوض عبر الدم، وتسبب ألم شديد وتورم وارتفاع في درجة الحرارة.

إصابات المفصل، مثل الكسور أو الخلع أو الصدمات القوية، وقد تؤدي إلى التهاب حاد أو مزمن بالمفصل.

النقرس، نتيجة تراكم حمض اليوريك في المفصل، ويسبب ألم حاد ومفاجئ.

زيادة الوزن، وسشكل عبئ إضافي على مفصل الحوض، ويسرع من تآكل الغضروف وحدوث الالتهاب.

عوامل وراثية، حيث وجود تاريخ عائلي للإصابة بمشكلات المفاصل.

أعراض التهاب مفصل الحوض

وتابع، تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، وتشمل:-

ألم في منطقة الحوض أو أعلى الفخذ.

ألم يمتد إلى أسفل الظهر أو الركبة.

تيبس المفصل خاصة في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

صعوبة المشي أو الوقوف.

صدور صوت طقطقة أو احتكاك عند الحركة.

تورم أو سخونة في منطقة المفصل في بعض الحالات.

محدودية حركة المفصل مع مرور الوقت.

طرق علاج التهاب مفصل الحوض

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى العظام، أنه بعد التشخيص يتم العلاج على حسب سبب الالتهاب وشدته، ويشمل:

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب.

أدوية مخصصة للأمراض المناعية عند الحاجة.

مضادات حيوية في حال وجود عدوى.

أدوية خفض حمض اليوريك في حالات النقرس.

تمارين لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل.

تحسين مرونة المفصل وتقليل التيبس.

جلسات العلاج الحراري أو الموجات فوق الصوتية.

إنقاص الوزن لتخفيف الضغط على المفصل.

تجنب الحركات المجهدة والجلوس لفترات طويلة.

استخدام وسادة طبية أو دعامة عند الحاجة.

حقن الكورتيزون لتخفيف الالتهاب.

حقن المواد اللزجة لتحسين حركة المفصل (في بعض الحالات).

التدخل الجراحي يلجأ إليه في الحالات المتقدمة، مثل جراحة تنظيف المفصل أو استبدال مفصل الحوض بالكامل.

