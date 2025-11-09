أعراض الصدفية وكيف تؤثر على التهاب المفاصل؟

18 حجم الخط

تعد الصدفية مرضا مزمنا يصيب الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى تسارع كبير في تكاثر خلايا الجلد، وتختلف علامات وأعراض الصدفية حسب نوعها.

الأعراض الأكثر شيوعا للصدفية

أكثر أنواع الصدفية شيوعا هي "الصدفية اللويحية"، وتتضمن أعراضها الأكثر انتشارا، وفقًا لموقع “WebMD" الطبي:

الطفح الجلدي أو البقع

تبدأ على شكل نتوءات صغيرة ثم تتحول إلى بقع أكبر قد تكون حمراء أو وردية داكنة أو أرجوانية، وتغطيها قشور فضية أو بيضاء أو رمادية سائبة، وتسمى هذه المناطق المتقشرة "لويحات".

وفي الحالات الشديدة، تنمو اللويحات وتندمج معا لتغطي مساحات واسعة، وغالبا ما تظهر في فروة الرأس، المرفقين، الركبتين، وأسفل الظهر.

حكة وألم في الجلد

قد يتشقق الجلد الملتهب أو ينزف، خاصة عند حكه، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وفي الحالات المتقدمة، يتسبب في ألم شديد وتورم وحمى.

مشاكل في الأظافر

قد يتغير لون أظافر اليدين والقدمين، وتظهر عليها حفر أو تنقر، وقد تبدأ في التفتت أو الانفصال عن قاع الظفر. يعاني حوالي نصف المصابين بالصدفية اللويحية من مشكلات في الأظافر.

قد تترافق الصدفية أيضا مع التهاب المفاصل الصدفي، الذي يسبب ألم وتورم في المفاصل، ويصيب هذا الالتهاب المؤلم ما بين عشرة وثلاثين بالمائة من المصابين بالصدفية.

أعراض الصدفية الأقل شيوعا

تشمل الأعراض الأقل انتشارا للصدفية ما يلي:

نقاط حمراء صغيرة

وتظهر غالبا على الذراعين، الساقين، أو الجذع، خاصة لدى الأطفال والشباب المصابين بنوع يسمى "الصدفية النقطية"، والذي غالبا ما ينجم عن التهاب الحلق العقدي.

نتوءات مملوءة بالصديد

يسببها نوع يسمى "الصدفية البثرية"، وقد تظهر على اليدين والقدمين فقط، أو على نحو أقل شيوعا، في جميع أنحاء الجسم، وغالبا ما يكون سببها الأدوية، العدوى، الإجهاد، أو التعرض للمواد الكيميائية.

بقع حمراء ملساء في طيات الجلد

قد تكون هذه البقع الموجودة في منطقة الفخذين، الإبطين، أو أسفل الثديين، نوعًا يسمى "الصدفية العكسية".

جلد أحمر ومتقشر يغطي معظم الجسم

قد تكون هذه علامة على شكل نادر وشديد يسمى "الصدفية الاحمرارية"، وينجم عن حروق الشمس أو بعض الأدوية.

نوبات تهيج الصدفية ومحفزاتها

الصدفية هي حالة مزمنة قد تتحسن لفترة ثم تشتد وتتفاقم مجددًا لمدة أسابيع أو أشهر وتعرف بـ "نوبة تهيج"، وعلى الرغم من أن سبب هذه النوبات ليس واضح دائما، إلا أنها ترتبط بمحفزات تختلف من شخص لآخر، ومعرفتها يمكن أن يساعد في السيطرة على الأعراض.

بما أن الصدفية مشكلة في الجهاز المناعي، فإن نوبات التهيج ترتبط عادة بالتغيرات التي تؤثر على المناعة العامة أو تسبب التهاب جلدي، ومن أبرز هذه المحفزات:

العدوى: أي عدوى، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصدفية، كما أن التهاب الحلق العقدي قد يحفز الصدفية النقطية، خاصة لدى الأطفال.

إصابات الجلد: أي كدمة، خدش، لدغة، طفح، أو حروق شمس يمكن أن تسبب التهاب جلدي يؤدي إلى نوبة تهيجن كما يمكن للوشم أن يحفزها، وغالبا ما تظهر الأعراض بعد أسبوع إلى عشرة أيام من الإصابة.

الإجهاد: يمكن أن يزيد الإجهاد العاطفي من سوء اضطرابات المناعة الذاتية مثل الصدفية، وقد يدخل المريض في حلقة مفرغة من تفاقم الأعراض.

بعض الأدوية: تشمل بعض حاصرات بيتا لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب، والليثيوم لعلاج الاضطراب ثنائي القطب، وأقراص علاج الملاريا.

التغيرات الجوية: يعد الطقس البارد والجاف محفز شائع، نظرا لكون البشرة الجافة أكثر عرضة للإصابة، ولكن قد تحدث نوبات التهيج لدى البعض عند قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس أو في مكيفات الهواء خلال الموجات الحارة.

الكحول: قد يؤدي الشرب، خاصة الإفراط فيه، إلى تحفيز الأعراض أو تفاقمها والتداخل مع العلاجات، وقد يكون الجمع بين بعض أدوية الصدفية والكحول خطير.

التدخين: يزيد تعاطي التبغ أو التعرض للتدخين السلبي من خطر الإصابة بالصدفية ويزيد من سوء الأعراض.

