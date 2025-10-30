دراسة حديثة تحذر من علاقة الهواتف الذكية بتصلب اليدين وإجهاد المفاصل

كشفت دراسة حديثة نشرت في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، أن طلاب الجامعات الذين يقضون نحو خمس ساعات يوميًا في استخدام هواتفهم الذكية أكثر عرضة للشعور بآلام في الإبهام وراحة اليد والمعصم وفقا لما نشر علي “تايمز أوف إنديا”.

وأوضحت الدراسة أن هذا الاستخدام المفرط لا يتسبب فقط في انزعاج مؤقت، بل قد يؤدي على المدى الطويل إلى تصلب اليد، وضعف في قوة القبضة، وإجهاد مزمن في المفاصل والأوتار.

ووفقًا للباحثين، فإن السبب الرئيسي لهذه الأعراض يعود إلى الوضعيات المتكررة وغير الصحيحة أثناء الإمساك بالهاتف، إضافةً إلى الحركات الدقيقة المستمرة مثل النقر والتمرير لفترات طويلة دون فترات راحة كافية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمط من الاستخدام قد يساهم بمرور الوقت في إضعاف عضلات اليد الصغيرة وتقييد مرونتها.

وجدت دراسة نشرت في PubMed Central أن مدة استخدام الهاتف ووضعية الإمساك به تؤثران بشكل مباشر على انتشار الألم في اليدين والمعصمين.

وأكد باحثو Yale Medicine أن هناك صلة واضحة بين استخدام الهواتف الذكية وإجهاد الجهاز العضلي الهيكلي الناتج عن النقر المتكرر، والقبضة الثابتة، وعدم دعم المعصمين بشكل كافٍ أثناء الاستخدام.

وتجتمع هذه العوامل لتزيد الحمل على أوتار ومفاصل اليد الدقيقة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض متعددة تتراوح بين آلام خفيفة وتيبس واضح في المفاصل.

ويشرح فريق الباحثين في كلية الطب بجامعة ييل أن حالات مثل "إبهام الكتابة النصية" أصبحت أكثر شيوعًا، وهي حالة يشعر فيها المستخدم بألم مزمن عند قاعدة الإبهام يمتد أحيانًا إلى المعصم نتيجة الاستخدام المفرط للهاتف في الكتابة والتمرير.

كما يشير الأطباء إلى أن آلام المعصم، والانزعاج في الأصابع، والتورم البسيط في مفاصل اليد، أصبحت من الأعراض الشائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة أولئك الذين يستخدمون أيديهم بشكل مستمر دون راحة كافية.

و هذه المشكلات يمكن السيطرة عليها والوقاية منها من خلال ممارسة تمارين بسيطة وموجهة تساعد على تحسين الدورة الدموية في اليدين، وتخفيف التصلب، واستعادة المرونة الطبيعية للأوتار والمفاصل.

خمسة تمارين فعالة لتخفيف آلام اليدين الناتجة عن استخدام الهاتف الذكي

1- تمديد عضلات المعصم المثنية والباسطة



مدّ ذراعك للأمام مع توجيه راحة اليد للأسفل والأصابع للأمام.

باستخدام اليد الأخرى، اسحب أصابع اليد برفق نحوك حتى تشعر بتمدد خفيف في أعلى الساعد، ثم حافظ على الوضعية لمدة 20 إلى 30 ثانية.



بعدها، ارفع راحة اليد واسحب الأصابع نحوك بلطف لتمديد الجزء السفلي من الساعد، واثبت على الوضعية لمدة مماثلة.

كرر التمرين مرتين إلى ثلاث مرات لكل يد.

يساعد هذا التمرين على تخفيف توتر العضلات والأوتار الناتج عن الإمساك الطويل بالهاتف أثناء التصفح أو الكتابة.

2 تمرين إبهام اليد المعاكس وتمديد قاعدة الإبهام



افتح يدك بالكامل، ثم المس بطرف إبهامك أطراف أصابعك الأربعة واحدة تلو الأخرى (السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر)، وكرر الحركة من خمس إلى عشر مرات.



بعد ذلك، استخدم اليد الأخرى لسحب الإبهام بلطف للخلف باتجاه المعصم حتى تشعر بتمدد خفيف عند قاعدة الإبهام. حافظ على الوضعية من 15 إلى 20 ثانية، وكرر التمرين مرتين إلى ثلاث مرات.



يساعد هذا التمرين في تخفيف الضغط المتراكم عند قاعدة الإبهام التي تُستخدم بكثرة أثناء الكتابة والتمرير على الشاشة.

3 تمرين انزلاق الأوتار



ابدأ بيدك مفتوحة تمامًا وأصابعك مستقيمة.

اثنِ المفصلين العلويين للأصابع مع إبقاء المفاصل الأساسية مستقيمة، في وضع يُشبه "السطح المسطح"، ثم اقبض قبضتك بالكامل، وبعدها عد إلى الوضع المفتوح مجددًا.

كرر هذه الحركات ببطء من خمس إلى ثماني مرات.

يساعد هذا التمرين على الحفاظ على حركة الأوتار بسلاسة داخل اليد، ويقلل من التصلب أو الإحساس بـ"الاحتكاك" الناتج عن الحركات الصغيرة المتكررة.

4- استراحة الساعد والمصافحة ودوران المعصم



دع ذراعيك تتدليان بحرية أو استند بهما على طاولة.

حرّك يديك كما لو كنت تزيل الماء عنهما لمدة 10 إلى 15 ثانية.



ثم أدر المعصمين ببطء: أولًا اجعل راحة اليد للأعلى، ثم للأسفل، وكرر الحركة عشر مرات تقريبًا.

إذا كنت تميل لاستخدام يد واحدة في حمل الهاتف، فحاول التبديل بين اليدين أثناء أداء هذه التمارين.



يساعد هذا التمرين على تخفيف الحمل الساكن الناتج عن الإمساك الطويل بالجهاز وتحسين تدفق الدم للساعد والمعصم.

5 فرد الأصابع والقبضات الخفيفة



ابدأ بيدك مفتوحة، وافرد أصابعك على أوسع نطاق ممكن، واثبت لمدة 3 إلى 5 ثوانٍ، ثم استرخِ. كرر التمرين عشر مرات.



بعدها شكّل قبضة خفيفة مع إبقاء الإبهام على الجانب الخارجي من الأصابع، واثبت لمدة 5 ثوانٍ، ثم افتح أصابعك مرة أخرى.

يساعد هذا التمرين على تحسين المرونة والدورة الدموية في مفاصل الأصابع التي تتعرض لحركات متكررة محدودة أثناء استخدام الهاتف.

نصائح للحفاظ على صحة اليدين والمعصمين

خذ فترات راحة قصيرة كل 20 إلى 30 دقيقة من استخدام الهاتف الذكي.

بدّل اليدين بشكل دوري لتوزيع الجهد وتقليل الضغط على جانب واحد.

تجنّب الإمساك بالهاتف بطريقة تُثني المعصم أو تشد العضلات لفترات طويلة.

استخدم وسادة أو سطحًا ثابتًا لدعم يديك عند استخدام الهاتف لفترة ممتدة.

حاول استخدام الأوامر الصوتية أو الحاسوب في المهام الطويلة بدلًا من الهاتف كلما أمكن.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه الأعراض أو استمرار الألم قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بمرور الوقت، وقد يتطور الأمر إلى التهاب الأوتار أو متلازمة النفق الرسغي في الحالات الشديدة. لذلك، في حال الشعور بألم مستمر أو وخز أو تنميل في اليدين أو الأصابع، يُوصى بمراجعة أخصائي العلاج الطبيعي أو طبيب العظام لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة.

