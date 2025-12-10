نصائح للفتيات المراهقات، لمواجهة زيادة الوزن الشتوية

18 حجم الخط

نصائح للفتيات المراهقات، في فصل الشتاء تزداد شكوى كثير من الفتيات المراهقات من زيادة الوزن، وهي مشكلة شائعة وطبيعية إذا لم يتم التعامل معها بوعي وهدوء.

فالتغيرات الهرمونية في هذه المرحلة العمرية، مع قلة الحركة وزيادة الشهية للأكلات الدسمة والحلويات، كلها عوامل تجعل الشتاء موسمًا سهلًا لاكتساب الوزن.

أكدت الدكتورة مروة كمال اخصائية التغذية العلاجية، أن زيادة الوزن الشتوية ليست أمرًا حتميًا، ويمكن تجنبها بسهولة إذا تم التعامل مع الغذاء بوعي وليس بخوف، فلابد أن تعلم الفتيات المراهقات أنهن في حاجة إلى توازن، حب للجسم، وتثقيف غذائي بعيدًا عن القسوة والمقارنات.

فهم طبيعة الجسم في سن المراهقة

أضافت الدكتورة مروة، أن سن المراهقة مرحلة نمو وبناء للجسم، وليست مرحلة دايت قاسٍ أو حرمان، فالجسم يحتاج إلى عناصر غذائية متنوعة لدعم النمو العقلي والجسدي، وأي نظام غذائي خاطئ قد يؤثر على الصحة على المدى البعيد.

لذلك الهدف في الشتاء ليس إنقاص الوزن، بل الحفاظ على الوزن الطبيعي وتجنب الزيادة غير الصحية.

نصائح للفتيات المراهقات لتجنب زيادة الوزن الشتوية

وتقدم الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم النصائح التي تساعد الفتيات المراهقات على تجنب زيادة الوزن الشتوية.

عدم تخطي وجبة الإفطار

من أكبر الأخطاء التي تقع فيها البنات في الشتاء هو تخطي الإفطار بسبب الاستيقاظ المتأخر أو الشعور بالكسل. الإفطار المتوازن يساعد على:

تنشيط الحرق.

تقليل الجوع خلال اليوم.

منع الإفراط في الأكل مساءً.

يفضّل أن يحتوي الإفطار على:

مصدر بروتين مثل البيض أو الزبادي.

كربوهيدرات صحية مثل الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة.

فاكهة واحدة في الموسم.

اختيار الأكلات الدافئة الصحية

الرغبة في الأطعمة الدافئة تزداد في الشتاء، ويمكن استغلال ذلك بشكل صحي بدل اللجوء للأكلات الثقيلة. من الخيارات الجيدة:

الشوربات المنزلية مثل شوربة العدس أو الخضار.

البطاطا المشوية بدل المقلية.

البليلة أو الشوفان بالحليب.

هذه الأطعمة تشعر بالدفء والشبع دون سعرات حرارية عالية.

التقليل من السكريات والمخبوزات

الشتاء يرتبط نفسيًا بالحلويات والمخبوزات، لكن الإفراط فيها هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن. النصيحة ليست بالمنع، بل بالتوازن:

قطعة صغيرة من الحلوى مرة أو مرتين أسبوعيًا.

استبدال الحلويات الجاهزة بالفواكه أو الحلويات المنزلية الصحية.

تجنب تناول الحلويات مساءً قبل النوم.

الانتباه للمشروبات الشتوية

كثير من المشروبات الشتوية تحتوي على سكر وسعرات عالية مثل:

الهوت شوكليت الجاهز.

مشروبات القهوة المحلاة.

الكابتشينو بالكريمة.

يمكن استبدالها بـ:

كاكاو خام مع حليب قليل الدسم.

قرفة أو زنجبيل بدون سكر.

شاي أعشاب دافئ.

شرب الماء حتى في البرد

قلة الإحساس بالعطش في الشتاء تجعل البنات يقللن شرب الماء، مما يؤدي إلى:

بطء الحرق.

احتباس السوائل.

الشعور بالجوع الكاذب.

يفضّل شرب الماء بانتظام أو استبداله بماء دافئ أو أعشاب خفيفة.

تنظيم الوجبات الخفيفة

الجلوس الطويل في المنزل يزيد من التسالي غير الصحية مثل الشيبسي والبسكويت. الأفضل:

تجهيز وجبات خفيفة صحية مسبقًا مثل الفشار الصحي، الفواكه، الزبادي.

تجنب الأكل أثناء مشاهدة التليفزيون.

الالتزام بوقت محدد للسناك بين الوجبات.

عدم الأكل بدافع الملل أو الملل العاطفي

في الشتاء يقل الخروج والحركة، ويصبح الطعام وسيلة للتسلية أو الهروب من الملل. من المهم تعليم البنات:

التفرقة بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي.

شغل الوقت بأنشطة بسيطة مثل القراءة أو تعلم مهارة جديدة.

عدم ربط الأكل بالمشاعر السلبية.

نظام صحي لتنزيل الوزن، فيتو

الاهتمام بالبروتين والخضروات

البروتين عنصر أساسي للمراهقات لأنه:

يزيد الشعور بالشبع.

يحافظ على الكتلة العضلية.

يساعد في تنظيم الشهية.

مصادر البروتين الصحية تشمل البيض، الدجاج، البقوليات، والزبادي.

أما الخضروات فهي غنية بالألياف وتساعد على الامتلاء دون سعرات عالية، ويُفضّل وجودها في الغداء والعشاء.

الحفاظ على حركة بسيطة يومية

رغم أن الحديث غذائي، إلا أن الحركة جزء لا يتجزأ من التوازن الغذائي. لا يشترط التمارين الشاقة، بل:

المشي داخل المنزل.

تمارين خفيفة لمدة 15–20 دقيقة.

المساعدة في الأعمال المنزلية.

