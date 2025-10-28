الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل زوجته بجسر السويس

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم بقتل زوجته أثر مشادة كلامية بينهما بمنطقة جسر السويس

مقتل سيدة بجسر السويس 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل أحد العقارات بجسر السويس، نتج عنها إصابة سيدة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

