أخبار مصر اليوم: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الكونغولي.. تصريحات هامة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الوضع الاقتصادي.. وظهور نتيجة التنسيق الرابع لرياض الأطفال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس/ فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للتواصل والتشاور المستمر مع الرئيس تشيسيكيدي، مشيدًا بمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا تطلعه لاستقباله قريبًا في زيارة ثنائية لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشاكل ماسبيرو والصحف القومية تتطلب الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول جذرية تضمن عودة هذه المؤسسات إلى دورها الرائد.

وأوضح مدبولي أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات مالية كبيرة نتيجة عجزها عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، مؤكدًا أن التحدي يكمن في وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تضمن استدامة عملها خلال الفترة المقبلة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الفئات العمرية والنوعية للشكاوى التي تلقتها خلال اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وذكرت الهيئة أن إجمالي الشكاوى بلغ 24 شكوى، توزعت حسب الفئة العمرية على النحو التالي: 6 شكاوى من الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، و7 شكاوى من 31 إلى 40 عامًا، و7 شكاوى من 41 إلى 50 عامًا، وشكوى واحدة من 51 إلى 60 عامًا، و3 شكاوى لمن هم فوق 60 عامًا. كما أوضحت أن 21 شكوى تقدم بها ذكور، مقابل 3 شكاوى من إناث.

جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، نفيها لما تردد عن وجود زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي أو التجاري.

اسعار شرائح الكهرباء

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الأسعار المعمول بها حاليا هي المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أغسطس 2024.

أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية، عن فتح باب التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025/2026، على أماكن محدودة متاحة بكلياتها، ووفقا للحد الأدنى الذي أقره مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام.

وبدأت الجامعات في تلقي طلبات القبول من خلال التقديم المباشر بمقراتها، ويمكن للطلاب الإطلاع على المستندات المطلوبة للتقديم من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن ظهور التنسيق الرابع لنتيجة الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات، وذلك للعام الدراسي 2025 / 2026.

الاستعلام عن نتيجة القبول

وأوضحت المديرية أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط: من هنا

وذلك باستخدام الرقم القومي للطفل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

