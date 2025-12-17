السيول تعود مجددا لسيناء... تحذيرات من الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بالبحرين واضطراب الملاحة بخليجى السويس والعقبة.. ورياح تزيد من برودة الطقس

18 حجم الخط

الطقس اليوم، تعاود الأمطار متفاوتة الشدة السقوط اليوم الأربعاء مع تحذيرات من سيول على بعض المناطق.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم الأربعاء فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تكون غزيرة أحيانا وتصل لحد السيول على بعض المناطق.



ويكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناة وبعض محافظات الوجه البحرى وخليج السويس.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اضطراب ملاحة البحر الأحمر والبحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط " دمياط،بورسعيد، العريش،رفح"، حيث تصل سرعة الرياح من30:50كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من2:3 أمتار.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21.

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى: 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة 12 ودرجة الحرارة العظمى 23



