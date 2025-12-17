بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية، عن فتح باب التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025/2026، على أماكن محدودة متاحة بكلياتها، ووفقا للحد الأدنى الذي أقره مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام.

وبدأت الجامعات في تلقي طلبات القبول من خلال التقديم المباشر بمقراتها، ويمكن للطلاب الإطلاع على المستندات المطلوبة للتقديم من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية 2025/2026.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2025/2026

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

الطب البيطري: 64%

الهندسة: 64%

علوم الحاسب: 58%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 53%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 52%

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 54%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

  • ثالثا: باقي الجامعات الخاصة – الأقصر الأهلية – دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 66%

الهندسة: 67%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 55%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

  • رابعا: باقي الجامعات الأهلية:

الطب البشري: 81%

طب الأسنان: 79%

العلاج الطبيعي: 77%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 61%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 56%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

