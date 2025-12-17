الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: نطالب بحلول جذرية لمشاكل ماسبيرو والصحف القومية لوقف دعم الدولة

ماسبيرو، فيتو
ماسبيرو، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشاكل ماسبيرو والصحف القومية تتطلب الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول جذرية تضمن عودة هذه المؤسسات إلى دورها الرائد.

وأوضح مدبولي أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات مالية كبيرة نتيجة عجزها عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، مؤكدًا أن التحدي يكمن في وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تضمن استدامة عملها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طلب من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام دراسة دقيقة تشمل زيادة الموارد وترشيد النفقات، والعمل على حل أي تراكمات مالية قديمة، بهدف أن تكون هذه المؤسسات قادرة على الاستمرار دون الاعتماد على دعم الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى ماسبيرو الصحف القومية رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الهيئة الوطنية للاعلام

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads