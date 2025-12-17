مدبولي: نطالب بحلول جذرية لمشاكل ماسبيرو والصحف القومية لوقف دعم الدولة

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشاكل ماسبيرو والصحف القومية تتطلب الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول جذرية تضمن عودة هذه المؤسسات إلى دورها الرائد.

وأوضح مدبولي أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات مالية كبيرة نتيجة عجزها عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، مؤكدًا أن التحدي يكمن في وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تضمن استدامة عملها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طلب من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام دراسة دقيقة تشمل زيادة الموارد وترشيد النفقات، والعمل على حل أي تراكمات مالية قديمة، بهدف أن تكون هذه المؤسسات قادرة على الاستمرار دون الاعتماد على دعم الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.