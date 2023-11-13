الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

فنون جميلة أسيوط تنظم معرضًا فنيًا بمشاركة الفنان العالمي والناقد محمد كمال حسين

معرض كلية الفنون
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، فيتو

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين، معرضًا للفنون التشكيلية لأعضاء هيئة التدريس، وندوة تثقيفية عن "الفن التشكيلي والتداعيات المجتمعية"، وذلك على هامش الزيارة التثقيفية والفنية، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة؛ للفنان والناقد الكبير محمد كمال حسين، والممتدة فعالياتها في الفترة من ١٢ إلى ١٤ نوفمبر الجاري.

 

وشهدت الفعاليات حضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي الفعاليات، والدكتور محسن عبد اللاه المدرس بقسم التصوير ومنسق الزيارة، وبمشاركة الفنان والناقد الكبير الأستاذ محمد كمال حسين، والدكتور منصور المنسي عميد الكلية سابقا، ولفيف من السادة وكلاء كلية الفنون، وأساتذتها، وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، وطلاب الكلية.

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كلية الفنون الجميلة بأسيوط 

وأوضح عبد العليم، أن كلية الفنون الجميلة بالجامعة؛ تمثل مركزًا لنشر كافة أطياف النشاط الفني والثقافي داخل الجامعة وخارجها، فضلًا عن دورها في تهذيب الروح، وفتح نوافذ جديدة للإبداع واكتشاف المواهب وتنميتها، مشيدًا بتعدد الفعاليات، والمشاركات الجمالية والإبداعية التي تتميز بها الكلية في مختلف المحافل الفنية، والتي تتوائم مع الخطة الاستراتيجية للدولة، في تحقيق مسار التنمية الشاملة التي ينشدها الوطن فى كل المجالات، ومنها دعم المعرفة والابتكار.

 

معرض كلية الفنون الجميلة 

وتناول المعرض، بعض الأعمال الفنية لمنتسبي الكلية، من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والتي تبرز أهم الاتجاهات الفنية لهم، ومدارسهم الفنية والفكرية المختلفة، وأشاد الحضور؛ بمدى الإبداع والرقي في الأعمال الفنية المعروضة، والتي تبرز مدى الحس الجمالي، والفني، وهو ما يعكس دور الفن كقيمة ثقافية تسهم في نهضة المجتمع، وترقي بالذوق العام.

 

الأعمال الفنية لكبار الفنانين 

ومن جهته، قدم الناقد والفنان التشكيلي محمد كمال؛ خلال فعاليات الندوة التثقيفية، عرضًا لعدد من النماذج والأعمال الفنية لكبار الفنانين بمحافظة أسيوط، وذلك بهدف تفعيل التواصل الثقافي والفني والحضاري بين الطلاب، وتعريفهم بأهمية الفن التشكيلي، وأثر ذلك علي كافة الظروف والتداعيات التي يشهدها المجتمع، إلي جانب تعزيز الوعي الثقافي لديهم، من خلال المشاركة الإيجابية والفاعلة في المجتمع.

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 جدير بالذكر، أن الفنان والناقد الكبير الأستاذ محمد كمال حسين؛ مصري فنان عالمي حائز علي عدة جوائز محلية ودولية، في مجال النقد والفن التشكيلي، وله عدة مؤلفات ومشاركات في إعداد موسوعات فنية، ومحكمًا لمعارض دولية، وعضو لجان فنية وثقافية متعددة، وتعد هذه الزيارة؛ هي الثانية له، والتي سبقتها زيارة عام ٢٠١٧.

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