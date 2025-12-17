وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال وإعدادها لأولمبياد لوس أنجلوس

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الاعتزال، وذلك عقب لقاء جمعهما، في حضور شقيقها وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الأوليمبيين والاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة سبل إدخال اللاعبة ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها الوزارة للأبطال المميزين، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة داعمة تساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وبصمات قوية مثل رفع الأثقال.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه اللاعبة خلال الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين، عودتها مرة أخرى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بما يضمن إعدادها بدنيًا وفنيًا ونفسيًا وفق أحدث البرامج العلمية، ضمن رؤية الوزارة لإعادة بناء منظومة الأبطال الأوليمبيين وصناعة جيل قادر على المنافسة وحصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة يناقش مع اللجنة الطبية طرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ

كما عقد الدكتور أشرف صبحي، اجتماعًا مع اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطبيق الكود الطبي المعمول به بالفعل داخل الهيئات والمنشآت الرياضية، والتأكد من الالتزام بضوابط الرعاية الطبية المعتمدة، بما يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على سلامة وصحة الرياضيين واستدامة المنظومة الطبية الرياضية.

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ الإجراءات الطبية المطبقة حاليًا، وعلى رأسها التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ أثناء ممارسة الرياضة، وتقييم فاعلية بروتوكولات التدخل السريع المطبقة داخل المنشآت الرياضية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما ناقش الاجتماع متابعة تفعيل وتحديث السجل الطبي الإلكتروني للرياضيين، والالتزام بتوحيد البيانات الطبية المطلوبة على مستوى الاتحادات والأندية، مع مراجعة إجراءات الحفاظ على سرية وحماية البيانات الطبية، في ضوء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ الكشف الطبي الدوري للرياضيين، من حيث الالتزام بالفحوصات الإلزامية وفق المراحل العمرية ونوع النشاط الرياضي، وانتظام مواعيد الكشف للرياضيين المحترفين والناشئين، إلى جانب تقييم أداء مراكز الكشف الطبي المعتمدة وآليات المتابعة والتقييم المستمرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1682 لسنة 2024، والتأكد من التزام الهيئات والمنشآت الرياضية بفتح الملفات الطبية المتكاملة للرياضيين وإجراء الفحوص الطبية المعتمدة قبل وأثناء المشاركة الرياضية.

وأشار الوزير إلى أن الفحوص المطبقة تشمل الكشف الباطني والقلب، الفحوص الصدرية، تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، الموجات الصوتية على القلب، قياس ضغط الدم، تقييم القدرة التنفسية، إلى جانب التحاليل المعملية اللازمة، بما يضمن الاكتشاف المبكر لأي مخاطر صحية.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق مع اللجنة الأولمبية، اللجنة البارالمبية، الاتحادات الرياضية والأندية، لمراجعة آليات التنفيذ، ومعالجة أي ملاحظات، ورفع كفاءة التطبيق العملي للكود الطبي، مؤكدًا أن صحة الرياضيين خط أحمر وأن المتابعة الميدانية عنصر أساسي لضمان الالتزام الكامل.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المتابعة، وتحديد آليات التطوير والتحسين، وجدول المتابعة اللاحق، لضمان استمرارية التطبيق الفعّال للكود الطبي داخل المنظومة الرياضية.

