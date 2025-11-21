محمد المنياوي يحصد ذهبية رفع الأثقال البارالمبي بالتضامن الإسلامي

18 حجم الخط

توج محمد المنياوي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية وتنتهي اليوم.

وتعد هذه هي الذهبية الثانية لمنتخب رفع الأثقال البارالمبي، بعد ذهبية اللاعبة رحاب رضوان في منافسات الوزن الخفيف.

وانطلقت اليوم الجمعة، منافسات رفع الأثقال البارالمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

ويشارك منتخب مصر بقائمة تضم 4 لاعبين وهم: رحاب رضوان ونادية فكري ومحمد المنياوي ومحمد صبحي.

