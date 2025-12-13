السبت 13 ديسمبر 2025
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإل
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور واسع من المشاركين والمتابعين والمهتمين بمجال الرياضات الإلكترونية.

بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة

وجاء تنظيم البطولة تحت مظلة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم ونشر ثقافة الرياضات الإلكترونية بين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة في هذا المجال المتنامي.

وقال وزير الشباب والرياضة:" إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم منظومة الرياضات الإلكترونية، باعتبارها أحد المسارات الحديثة التي تجذب أعدادًا كبيرة من الشباب، وتسهم في بناء مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية"، موضحًا أن تنظيم بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية يعكس توجه الدولة نحو مواكبة التطور العالمي في المجال الرياضي، ودمج الرياضات الإلكترونية ضمن الأنشطة الرياضية الرسمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاحتراف والمنافسة الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على التعاون مع الاتحادات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير بيئة تنافسية عادلة ومنظمة، تتيح للشباب إبراز قدراتهم وصقل مواهبهم في مجال الألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة القادرة على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية، وتحقيق إنجازات تعكس تطور الرياضة المصرية في صورتها الحديثة.

انطلاق ماراثون الأهرامات 2025 بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق (فيديو وصور)

استعدادات وأبرز المشاهد قبل انطلاق ماراثون الأهرامات 2025 (فيديو وصور)

وشارك في البطولة 20 ناديًا من كبرى الأندية المصرية، من بينها: الزمالك، الجزيرة، الصيد، الزهور، وادي دجلة، سبورتنج، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الإعلاميين، البطل الأوليمبي، جزيرة الورد، القطامية، المصرية للاتصالات، سيتي كلوب، بورتو، الحوار، نادي النادي، التوفيقية، نادي ريو، ونادي العبد.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب، حيث خاض أكثر من 3 آلاف لاعب التصفيات التي أُقيمت خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 أكتوبر، وتم تصعيد 8 لاعبين من كل نادٍ للمنافسة في النهائيات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وزارة الشباب والرياضة بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة

