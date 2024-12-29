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رياضة

رفع الأثقال، نعمة سعيد تتمسك بقرار الاعتزال وترفض العودة

نعمة سعيد، فيتو
نعمة سعيد، فيتو

رفع الأثقال، تمسكت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بقرار اعتزال اللعبة نهائيا، ورفضت محاولات المقربين منها من أجل إعادتها للعب مجددا.

وعلمت “فيتو”، أن نعمة سعيد صاحبة الـ22 عاما، أعلنت تمسكها بقرار الاعتزال بشكل نهائي، بسبب حالة التجاهل والتهميش التي تعرضت لها قبل أولمبياد باريس 2024 من جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد عبد المقصود.

نعمة سعيد ضحية المعاملة السيئة

وكشف مصدر داخل اتحاد رفع الأثقال، أن نعمة تعرضت لأسلوب معاملة غير لائق من جانب الاتحاد ، وأثر بشكل كبير على مستواها الفني، وظهر ذلك بشكل كبير في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المصدر، أن الفترة الماضية شهدت هبوط مستوى العديد من اللاعبين في منتخب رفع الأثقال، بالإضافة لعدد من الإصابات الصعبة التي سيعاني أصحابها من انخفاض ملحوظ في المستوى، وأبرزهم كريم كحلة.

انخفاض مستوى اللاعبين المصريين

وتعد نعمة واحدة من اللاعبات المميزات في رفع الأثقال المصرية، وتوقع لها الكثير تحقيق عدد كبير من الإنجازات، قبل أن ينخفض مستواها وتقرر الابتعاد وإعلان الاعتزال النهائي.

وشاركت نعمة سعيد في بطولة العالم للكبار عام 2021، وحصدت 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية، بالإضافة لعدد كبير من الميداليات العالمية والأفريقية.

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