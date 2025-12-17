مدير الشباب والرياضة ببورسعيد يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

أدلى محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أهمية ممارسة الحق الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في إطار حرص قيادات المحافظة على دعم المشاركة السياسية

مدير الشباب والرياضة ببورسعيد يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا، وتسهم في دعم المسار الديمقراطي وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية، مشددًا على دور الشباب في بناء المستقبل من خلال المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

انتظام العملية الانتخابية ببورسعيد

وتشهد العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد انتظامًا ملحوظًا، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية متكاملة، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، ويعكس وعي المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.



محافظة بورسعيد تستقبل الناخبين في مقرات الإعادة

وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت أن إجمالي عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 22 مقرا انتخابيا جاهزا لاستقبال 271084 ناخبا على مستوى المحافظة ليدلون بأصواتهم خلال يومي إعادة الانتخابات 17 و18 من ديسمبر الجاري.

وكان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، قد ترأس، صباح اليوم، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير إعادة انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول، وذلك منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن 22 مقرا انتخابيا جاهز لاستقبال 271084 ناخبا على مستوى المحافظة ليدلون بأصواتهم خلال يومي إعادة الانتخابات (17 و18) من ديسمبر الجاري.

كما تأكد محافظ بورسعيد من توافر التجهيزات اللوجيستية الكاملة التي تضمن انتظام العملية الانتخابية داخل مقار الانتخابات بكافة المدارس على مستوى المحافظة، ووصول القضاة إلى مقار الانتخابات وتواجد كافة الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية داخل المدارس.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات الخدمية والمرافق الحيوية، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام وسط تواجد مكثف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين المشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

