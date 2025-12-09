وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية أبطال مصر استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

18 حجم الخط

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مراسم توقيع عقد رعاية مجموعة من أبرز أبطال الألعاب الفردية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم المواهب الرياضية وتعزيز فرص التتويج في المحافل الدولية.

دعم المواهب الرياضية وتعزيز فرص التتويج في المحافل الدولية

وتشمل قائمة الأبطال المشمولين بالرعاية كلًا من: عبد اللطيف منيع، محمد جبر، مصطفى حسين، ملك سامي، وعبد الرحمن يونس، باعتبارهم من أبرز العناصر الواعدة القادرة على تحقيق نتائج مشرفة لمصر خلال الدورات المقبلة.

تفاصيل كلمة وزير الرياضة

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع عقود الرعاية يمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة دعم متكاملة للأبطال الأولمبيين، موضحًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الألعاب الفردية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان أفضل إعداد للرياضيين.

توفير منظومة دعم متكاملة للأبطال الأولمبيين

وقال الوزير: "نعمل على توفير كل أدوات النجاح لأبطال مصر، ودعمهم بخطط فنية وبدنية وإدارية متكاملة تضمن ظهورهم بأفضل صورة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028".

رعاية الأبطال الأولمبيين

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز رعاية الأبطال الأولمبيين وتوسيع الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات على الساحتين الإقليمية والدولية.

