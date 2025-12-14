مؤتمر صحفي لإعلان تولّي أشرف صبحي رئاسة اللجنة الدولية للرياضة باليونسكو

18 حجم الخط

نظّمت وزارة الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان الرسمي عن تولّي مصر، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك بحضور قيادات منظمة اليونسكو، وممثلي السلك الدبلوماسي، وعدد من القيادات الرياضية والإعلامية.

شهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي قصير استعرض رحلة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة في اليونسكو منذ تأسيسها، ودورها في تطوير السياسات الدولية المرتبطة بالرياضة والتربية البدنية، وصولًا إلى انتخاب مصر لرئاسة اللجنة، في محطة مهمة تعكس تنامي الثقة الدولية في الدور المصري على الساحة العالمية.

حضر الموتمر لفيف من ممثلي المنظمات والوكالات الاممية في مصر، إيف ساسنراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، نتاليا ويندر روسي ممثل اليونسيف، نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، موجهة الشكر لوزارة الشباب والرياضة على استضافة المؤتمر، ومهنئة الدكتور أشرف صبحي على انتخابه رئيسًا للجنة.

وأكدت أن هذا الانتخاب يعكس المكانة الريادية لمصر ورؤيتها الاستراتيجية في تسخير الرياضة كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، والسلام، والإدماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تُعد من أهم شركاء اليونسكو في مصر في مجالات تمكين الشباب، وصياغة السياسات، والتنمية المجتمعية.

وأوضحت أن اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة تمثل المنصة الأممية الوحيدة المعنية بسياسات الرياضة والتربية البدنية، وأن تولّي مصر رئاستها يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الإدماج، وإصلاح السياسات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سلّطت الضوء على مبادرة Fit for Life، المبادرة الرائدة لليونسكو، الهادفة إلى توظيف الرياضة في مواجهة تحديات الخمول البدني، والصحة النفسية، وعدم المساواة، مؤكدة أن المبادرة تشهد زخمًا متزايدًا في مصر من خلال شراكة وثيقة مع وزارة الشباب والرياضة.

«كسر الحواجز: دليل خطوة بخطوة للرياضة الدامجة»

وأشارت إلى الجهود المشتركة التي انطلقت في ديسمبر الماضي، والتي شملت تنظيم مشاورات وطنية موسعة بالقاهرة حول الرياضة الدامجة، وإعداد دليل عملي بعنوان «كسر الحواجز: دليل خطوة بخطوة للرياضة الدامجة»، إلى جانب تنفيذ أول برنامج تدريبي تجريبي للمدربين بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لتوسيع نطاق التنفيذ على المستوى الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية اليونسكو لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2029).

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص شكره وتقديره للدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة على ثقتهم، مؤكدًا أنه لم يسعَ لهذا المنصب، وإنما جاء نتيجة مسار عمل مؤسسي طويل وتراكم جهود ودعم كبير من القيادة السياسية المصرية ومنظمة اليونسكو.

وأشار الوزير إلى أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة، وليست مجرد منصب شرفي، موضحًا أن رئاسة مصر للجنة ستنطلق من رؤية تقوم على الشراكة، والانفتاح، وتعزيز الاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية، خاصة في مجالات دعم الشباب، والرياضة الشاملة، والسياسات القائمة على الأدلة.

تطوير السياسات الوطنية في مجالات التربية البدنية، والرياضة المجتمعية

وأكد أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها على تعزيز التعاون بين الدول النامية، ونقل الخبرات، ودعم تطوير السياسات الوطنية في مجالات التربية البدنية، والرياضة المجتمعية، والرياضة الدامجة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية اليونسكو.

فيما أكد فيليب مولر، سكرتير اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة ورئيس قطاع الرياضة باليونسكو، أن اللجنة تُعد المرجعية الفنية الأساسية للدول الأعضاء في مجال سياسات الرياضة والتربية البدنية، وتتولى الإشراف على تنفيذ الميثاق الدولي للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة.

وأوضح أن تولّي الدكتور أشرف صبحي رئاسة اللجنة يمثل قيمة مضافة حقيقية، في ضوء ما يمتلكه من خبرات أكاديمية وعملية ورياضية واسعة، وقدرته على الربط بين السياسات العامة والتنفيذ الميداني، معربًا عن ثقته في أن فترة الرئاسة المصرية ستشهد نقلة نوعية في عمل اللجنة وتعزيز تأثيرها على المستوى العالمي.

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور واسع من المشاركين والمتابعين والمهتمين بمجال الرياضات الإلكترونية.

بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة

وجاء تنظيم البطولة تحت مظلة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم ونشر ثقافة الرياضات الإلكترونية بين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة في هذا المجال المتنامي.

وقال وزير الشباب والرياضة:" إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم منظومة الرياضات الإلكترونية، باعتبارها أحد المسارات الحديثة التي تجذب أعدادًا كبيرة من الشباب، وتسهم في بناء مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية"، موضحًا أن تنظيم بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية يعكس توجه الدولة نحو مواكبة التطور العالمي في المجال الرياضي، ودمج الرياضات الإلكترونية ضمن الأنشطة الرياضية الرسمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاحتراف والمنافسة الدولية.

