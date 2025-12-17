استجابة فورية من تضامن المنوفية لاستغاثة حالة إنسانية بالسادات

18 حجم الخط

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بالتدخل العاجل لإنقاذ حالة إنسانية حرجة من ذوي الهمم بمركز ومدينة السادات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة غير القادرين، وحرصًا على توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع تلك الفئات والاستجابة الفورية لشكواهم.

تدهور صحي حاد يستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا دون تأخير

وتلقت مديرية التضامن استغاثة عاجلة تفيد بتدهور الحالة الصحية لأحد المواطنين من ذوي الهمم، يعاني من تآكل شديد بالجلد في الطرف السفلي الأيسر، الأمر الذي استلزم تدخلًا جراحيًا فوريًا دون تأخير.

وعلى الفور، تحركت فرق التدخل السريع إلى موقع الحالة، حيث تم فحصها ميدانيًا وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، والذي أكد استحقاق الحالة وخطورة وضعها الصحي.

تنسيق مشترك مع منظمات المجتمع المدني ومراكز طبية متخصصة

وفي استجابة سريعة، جرى التنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية برعاية ذوي الهمم، إلى جانب أحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحة العظام، حيث تم نقل المواطن وإجراء العملية الجراحية الدقيقة له بنجاح، مع تحمل كافة التكاليف الطبية بالمجان، ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر حتى تماثله للشفاء.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الفعالة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن سرعة التدخل وتلبية احتياجات الحالات الإنسانية الحرجة بشكل لحظي.

المحافظ: مستمرون في دعم الحالات الإنسانية وتحسين الخدمات الصحية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار المحافظة في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، والتعامل بكل جدية مع الحالات الإنسانية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة، إلى جانب دعم القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.