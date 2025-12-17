الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استجابة فورية من تضامن المنوفية لاستغاثة حالة إنسانية بالسادات

استجابة فورية من
استجابة فورية من تضامن المنوفية لاستغاثة حالة إنسانية
18 حجم الخط

 قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بالتدخل العاجل لإنقاذ حالة إنسانية حرجة من ذوي الهمم بمركز ومدينة السادات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة غير القادرين، وحرصًا على توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع تلك الفئات والاستجابة الفورية لشكواهم.

تدهور صحي حاد يستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا دون تأخير

وتلقت مديرية التضامن استغاثة عاجلة تفيد بتدهور الحالة الصحية لأحد المواطنين من ذوي الهمم، يعاني من تآكل شديد بالجلد في الطرف السفلي الأيسر، الأمر الذي استلزم تدخلًا جراحيًا فوريًا دون تأخير. 

وعلى الفور، تحركت فرق التدخل السريع إلى موقع الحالة، حيث تم فحصها ميدانيًا وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، والذي أكد استحقاق الحالة وخطورة وضعها الصحي.

تنسيق مشترك مع منظمات المجتمع المدني ومراكز طبية متخصصة

وفي استجابة سريعة، جرى التنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية برعاية ذوي الهمم، إلى جانب أحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحة العظام، حيث تم نقل المواطن وإجراء العملية الجراحية الدقيقة له بنجاح، مع تحمل كافة التكاليف الطبية بالمجان، ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر حتى تماثله للشفاء.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الفعالة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن سرعة التدخل وتلبية احتياجات الحالات الإنسانية الحرجة بشكل لحظي.

المحافظ: مستمرون في دعم الحالات الإنسانية وتحسين الخدمات الصحية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار المحافظة في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، والتعامل بكل جدية مع الحالات الإنسانية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة، إلى جانب دعم القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تضامن المنوفية مركز السادات بالمنوفية المنوفية المراكز الطبية المتخصصة ذوي الهمم

مواد متعلقة

رئيس مدينة منوف ينتقل لموقع خروج قطار عن القضبان في محطة الحامول

خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية (صور)

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة شنوان بالمنوفية

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

المنوفية تشكل غرفة العمليات استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

عروس المنوفية، ننشر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل العمد والإجهاض

التقرير الطبى يكشف سبب وفاة تلميذة فى طابور الصباح بالمنوفية

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads