دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

تعادل فريق كريستال بالاس الإنجليزي، مع نظيره كوبس كووبيو الفنلندي، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

 

مباراة كريستال بالاس وكوبس كووبيو 

بهذه النتيجة يتأهل كريستال بالاس لملحق دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد ما احتل المركز ال10 برصيد 10 نقاط.

تشكيل كريستال بالاس أمام كوبس كووبيو الفنلندي

كريستال بالاس وكوبس كووبيو

وكان ستراسبورج الفرنسي، قد نجح في قلب تأخره والفوز بهدفين مقابل هدف، على كريستال بالاس الإنجليزي في مباراة امتازت بالإثارة والندية بين الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي.
 

مباراة ستراسبورج وكريستال بالاس 

وبدأ الضيوف المباراة بقوة وسجلوا هدف التقدم عبر تيريك ميتشل في الدقيقة 35 في الشوط الأول، قبل أن يرد ستراسبورج في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق إيمانويل إيمجا في الدقيقة 53.

فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

نابولي يصعد لنهائي كأس السوبر الإيطالي بعد ثنائية بمرمى ميلان (فيديو)

ثم خطف سمير إل مورابيه هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 77 ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

