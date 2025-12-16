الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مايا مرسي وزيرة التضامن،
مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مساء اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها العاصمة عمان.

 

جدول أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى

 

كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية

 

مجلس وزراء المملكة الأردنية

 

و يعقد الاجتماع تحت رعاية رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، وبحضور  أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

برامج الحماية والتنمية الاجتماعية

 

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المشاركة في المؤتمر، وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.

