مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن بوساطة مدحت شلبي

18 حجم الخط

قاد الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه التلفزيوني على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2" مبادرة صلح بين حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.

وقال شلبي خلال استضافته لحلمي طولان في برنامج يا مساء الأنوار: "عاوزين نحل الأزمة اللي بينك وبين حسام حسن.. هل عندك مانع في توجيه رسالة ليه من هنا؟".

ورد طولان "بكل صفاء نية، أتمنى له التوفيق مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وسنكون سعداء جدًّا، ولا توجد أي مشكلة".

وأردف: “فريقنا يتمتع بمستوى جيد ومحترم، وقد استعد بشكل قوي، ومن المتوقع أن يتجاوز الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، رغم شدة المنافسة على اللقب”.

وقدم حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، اعتذاره إلى الشعب المصري عقب الخروج من بطولة كأس العرب.



وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية: "أقدم كل اعتذاري للجماهير المصرية في مصر وقطر، كنت أتمنى أقدم أفضل من ذلك بكثير، لم يكن في اعتباري أن أتولى تدريب هذا المنتخب".

وواصل: "لم أسع أن أتولى تدريب منتخب مصر، أول واحد طرح اسمي لتدريب منتخب مصر الثاني أمام اللجنة الفنية هو علاء نبيل، رشحنا حسام البدري وطلعت يوسف لتدريب منتخب مصر وكنت في شهر يونيو الماضي، هاني أبو ريدة رأى أنني أتولى تدريب فترة المنتخب لمدة 3 أشهر وأعود مرة أخرى، وقلت له طالما هذا تكليف فسألعب بدون مقابل".

وشدد: "أنا من قمت باختيار الجهاز المعاون بالكامل ولم يتدخل أحد في اختياراتي، وأنا من اخترت محلل الأداء من اتحاد الكرة، بدأنا في شهر يونيو وأول تجمع كان في شهر 9، منهم سبعة لاعبين من بيراميدز أحمد الشناوي ومحمود جاد وأحمد سامي وكريم حافظ وزلاكا وقطة ومروان حمدي، وبدأوا معنا المعسكر في شهر سبتمبر".

واستطرد: "كان يوجد تعنت واحد من الرابطة لا أعرف سببها هل هي أسباب شخصية، لم يعجبني أسلوب إدارته لا يعجبني واحد نازل بباراشوت يدير كرة، الذي يدير الكورة بتوع الكرة".

واختتم: "أحمد حسن لم يحصل على مقابل مادي أثناء عمله في المنتخب الثاني، ورابطة الأندية تعمدت الضرر بمنتخب مصر، وهو المسؤول عن الأول عن ما حدث للمنتخب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.