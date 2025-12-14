قرار جديد من النيابة ضد تاجر أدوية ومنشطات مغشوشة بالإسكندرية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بندب لجنة من الطب الشرعي وذلك لفحص إحراز أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في ترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم ببيع أدوية ومنشطات مغشوشة ومجهولة المصدر، دون الحصول على التراخيص اللازمة، مستهدفًا طرحها للتداول بالمخالفة للقانون.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في ترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة محافظة الإسكندرية، وبحوزته 5370 عبوة أدوية ومنشطات مغشوشة ومجهولة المصدر. وبمواجهته، أقر بمزاولته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار الحملات الأمنية لحماية صحة المواطنين، والتصدي لكافة أشكال الغش الدوائي.

