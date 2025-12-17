أول رد من رينارد على المطالبة بإقالته من تدريب السعودية

18 حجم الخط

كأس العرب 2025 ، رد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن مطالبات الجماهير بإقالته من تدريب الأخضر، بعد خسارته أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب.

وقال رينارد إنه يفضل عدم الإجابة، إلا أنه يحافظ على منصبه وفي حال أراد أحد منه التوقف، فهذه ليست مسئوليته.

وأضاف: “لو طلب المسئول رحيلي سوف أرحل، وهذا حال كرة القدم”.

وأشار المدرب الفرنسي، إلى أنه سيشارك في كأس العالم 2026، والذي سيكون مختلفا، خاصة أن الأخضر سيواجه إسبانيا المميزة في الحيازة والاستحواذ.

وأكد رينارد في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أن الأخضر سيلعب على المركز الثالث من البطولة، وبطبيعة الحال ليست هذه المواجهة التي كان يريدها ولكن يجب التركيز حتى يتمكن الفريق من إنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن.

وتحدث عن أسباب خسارة المنتخب السعودي أمام الأردن في نصف النهائي، قائلا: "لقد حضّرنا لمواجهة الأردن بشكل جيد وإحصائيات المواجهة كانت ممتازة، نسبة الاستحواذ كانت لنا وكنا نعرف استراتيجية الأردن قبل المواجهة".

وتابع: "عندما سجل الأردن كانوا لاعبين أمام أربعة كان لدينا فرصتين جيدتين ولم نتمكن من التسجيل".

فيما سادت حالة من الغضب بين الجماهير السعودية بعد فوز منتخب الأردن على حساب السعودية بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد البيت، في نصف نهائي كأس العرب المقامة بقطر.

وسجل هدف الأردن الوحيد نزار الرشدان في الدقيقة 67 بضربة رأس رائعة على يسار الحارس السعودي نواف العقيدي.

بهذا الفوز تأهل منتخب النشامى ليواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025 غدا الخميس، على استاد لوسيل.

وأفادت تقارير سعودية أن هناك مطالب بإقالة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية.

ويرى البعض أن الفرصة مناسبة للتعاقد مع مدرب يعرف كرة القدم السعودية جيدًا، مثل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر الحالي، لما يتمتع به من خبرة محلية ودولية.

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن إقالة رينارد أو تعيين جيسوس، لكن الضغوط الجماهيرية والإعلامية تتزايد بشكل مستمر.

ويتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب 2025.

موعد مباراة السعودية والإمارات

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والإمارات في تحديد المركز الثالث بكأس العرب 2025، غدا الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر..الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية،

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب 2025

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD.

