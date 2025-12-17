كلاكيت تاني مرة، منتخب مصر يواجه اليابان استعدادا لأمم إفريقيا للناشئين

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر تحت 16 عامًا مباراته الودية الثانية أمام نظيره المنتخب الياباني عصر اليوم الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخب المصري استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى التي أقيمت يوم الأحد الماضي على المنتخب الياباني، بعد أن حسموا المباراة الأولى بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وقدم منتخب مصر مواليد 2009، أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة من حيث الالتزام والانضباط التكتيكي، في إطار برنامج الإعداد خلال المعسكر الحالي.



وكانت المباراة الودية الأولى، التي أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية، قد انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بناءً على الاتفاق بين الجهازين الفنيين، حيث نجح منتخبنا الوطني في تحقيق الانتصار.



فيما استقبل الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أوجورا تسوتومو رئيس بعثة منتخب اليابان للناشئين الذي يقيم معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ناقش عزام مع رئيس بعثة منتخب اليابان سبل التعاون بين الاتحادين المصري والياباني في الفترة المقبلة، على مستوى جميع المنتخبات بمختلف الأعمار السنية وكذلك الكرة النسائية.

واصطحب عزام رئيس بعثة منتخب اليابان لجولة داخل مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن يتبادلا الدروع التذكارية.

