الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

كشف الإعلامي أحمد شوبير،  عن حسم النادي الأهلي لإحدى صفقاته الجديدة، مؤكدًا أن التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري قد تم بشكل نهائي، بعد انتهاء جميع المفاوضات، على أن يقوم الأهلي بشراء الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع نادي الرجاء المغربي.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»:  أن يوسف بلعمري سيكون أولى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، مشيرًا إلى أن محمود بنتايج لاعب الزمالك كان مطروحًا ضمن الخيارات عبر بعض وكلاء اللاعبين، إلا أن أزمة اللاعب مع ناديه انتهت عقب حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يوسف بلعمري،فيتو
يوسف بلعمري،فيتو

تفاصيل تعاقد الأهلي مع يوسف بلعمري

وجاء تحرك الأهلي للتعاقد مع يوسف بلعمري بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «هسبريس» المغربية أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع الرجاء المغربي لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مقابل ما يقرب من 544 ألف دولار، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الصفقة سريعًا، لتدعيم أحد المراكز التي تمثل أولوية فنية للجهاز الفني في المرحلة القادمة.

من هو يوسف بلعمري؟

ويبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998، وكانت بدايته مع فريق الفتح الرباطي المغربي قبل أن ينتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في صيف موسم 2023.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فان بلعمري شارك مع الفتح الرباطي المغربي في 125 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفا، أما مع الرجاء المغربي خاض 72 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 هدف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف بلعمري الدنماركي ييس توروب الرجاء المغربي نادي الرجاء المغربي نادي الاهلي ييس توروب

مواد متعلقة

مطالب برحيل هيرفي رينارد عن منتخب السعودية قبل المونديال

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

إنجازات و3 ألقاب لمنتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة مصر الليلة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

تفوق النسور الخضراء، قائمة أغلى اللاعبين في منتخبي مصر ونيجيريا

التاريخ ينحاز لـ نيجيريا قبل مواجهة مصر الليلة

حكمان مصريان ضمن طاقم مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال

البروفة الأخيرة، كيف يمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا قبل كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

إخماد حريق شقة الراحلة نيفين مندور بالإسكندرية والمعمل الجنائي يعاين الحادث

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 17-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads