الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حسم النادي الأهلي لإحدى صفقاته الجديدة، مؤكدًا أن التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري قد تم بشكل نهائي، بعد انتهاء جميع المفاوضات، على أن يقوم الأهلي بشراء الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع نادي الرجاء المغربي.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»: أن يوسف بلعمري سيكون أولى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، مشيرًا إلى أن محمود بنتايج لاعب الزمالك كان مطروحًا ضمن الخيارات عبر بعض وكلاء اللاعبين، إلا أن أزمة اللاعب مع ناديه انتهت عقب حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يوسف بلعمري،فيتو

تفاصيل تعاقد الأهلي مع يوسف بلعمري

وجاء تحرك الأهلي للتعاقد مع يوسف بلعمري بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «هسبريس» المغربية أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع الرجاء المغربي لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مقابل ما يقرب من 544 ألف دولار، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الصفقة سريعًا، لتدعيم أحد المراكز التي تمثل أولوية فنية للجهاز الفني في المرحلة القادمة.

من هو يوسف بلعمري؟

ويبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998، وكانت بدايته مع فريق الفتح الرباطي المغربي قبل أن ينتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في صيف موسم 2023.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فان بلعمري شارك مع الفتح الرباطي المغربي في 125 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفا، أما مع الرجاء المغربي خاض 72 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 هدف.

