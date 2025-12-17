مهاجم برشلونة على "قائمة استكشاف" ناديين، ليفاندوفسكي يقترب من الدوري الأمريكي

18 حجم الخط

أجرى نادي شيكاغو فاير محادثات إيجابية مع مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، بشأن انتقال محتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ولا يزال اللاعب يمتلك خيارات أخرى، من بينها الاستمرار مع برشلونة، إضافة إلى إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي يظل مطروحًا بقوة.

ويضع شيكاغو فاير اسم ليفاندوفسكي على "قائمة الاستكشاف" الخاصة به، ما يعني أن أي نادٍ آخر في الدوري لا يمكنه التعاقد معه دون دفع مقابل مادي للنادي، علمًا بأن الفريق تأهل إلى الأدوار الإقصائية هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2017.

إنتر ميامي يراقب مهاجم برشلونة

كما ارتبط اسم إنتر ميامي بإمكانية ضم اللاعب، غير أن النادي لا يملك حق التفاوض معه في الوقت الحالي طالما بقي اسمه مدرجًا على قائمة الاكتشاف الخاصة بشيكاغو فاير، الذي يتمتع بالأولوية في حال قرر ليفاندوفسكي مواصلة مسيرته في الولايات المتحدة.

يُذكر أن شيكاغو فاير حاول في وقت سابق من العام الجاري التعاقد مع نيمار وكيفن دي بروين، ووضع ليفاندوفسكي ضمن أولوياته منذ ما لا يقل عن 6 أشهر، في خطوة استراتيجية نظرًا لاحتضان مدينة شيكاغو أكبر جالية بولندية في الولايات المتحدة.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لمنتخب بولندا مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويأمل شيكاغو فاير في التعاقد معه عبر صفقة مجانية خلال الصيف المقبل.

برشلونة يجد صعوبة في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان

وفي سياق آخر، يجد البرسا صعوبة بالغة في التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بسبب المقابل المادي، وفقا لتقرير صحيفة سبورت الكتالونية.

برشلونة ينظر إلى التعاقد مع باستوني كـ"حلم ممنوع" أو مشروع طموح يصطدم بالواقع المالي للنادي الكتالوني، مع بقاء الباب مواربًا لأي احتمالات مستقبلية في الصفقة.

وجاء اهتمام برشلونة بضم باستوني عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي، حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.