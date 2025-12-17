بسبب قضية نيجريرا، جماهير ريال مدريد ترد بعنف على رئيس برشلونة (فيديو)

18 حجم الخط

قام عدد من جماهير ريال مدريد بتعليق لافتات أمام النادي الرد على تعليمات خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وكتبت الجماهير: "برشلونة نادي لديه كذب حاد".

🗨️ "El BARÇA tiene 'MENTIRITIS AGUDA'".



🪧 La contestación en forma de pancarta de un aficionado madridista a Laporta.



📹 @marcosdlarocha https://t.co/aynasiOmT9 pic.twitter.com/5xqJ2qaUsc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 17, 2025

ورد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بقوة على اتهامات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بتورط النادي الكتالوني في قضية نيجريرا.

ولا يزال برشلونة توجه إليه اتهامات بتقديم دفعات مالية لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 2000 إلى 2018.

وبعد التصريحات التي أدلى بها فلورنتينو بيريز في الساعات الماضية بأن قضية نيجريرا هي أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، خرج لابورتا ليؤكد أن ريال مدريد يُركّز على برشلونة أكثر مما ينبغي.

هوس برشلونة في قلوب مشجعي ريال مدريد

وبدأ لابورتا تصريحاته مازحا بقوله: "كان الأمر سابقًا مجرد هوس برشلونة، أما الآن فهو التهاب حاد، أرى أن هوس برشلونة قد ترسخ في قلوب مشجعي مدريد".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ما أراه هو أنهم يعانون من هوس برشلونة الحاد، وهذا يناسبنا تمامًا، هذا يعني أنهم قلقون علينا أكثر مما ينبغي أن يقلقوا بشأنه".

وأشار رئيس برشلونة أيضًا إلى اختلاف المواقف بشأن مشاريع استراتيجية مثل دوري السوبر الأوروبي، قائلًا: "إذا تغير الخطاب، فربما يعود ذلك إلى وجود اتفاق قبل عام على بعض المشاريع، والآن، نظرًا لعدم إتمام هذا المشروع، لم يُفعّل".

ودافع لابورتا عن توجه برشلونة الحالي، قائلًا: "لدينا موقف واضح يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأعتقد أن هذا هو الأفضل لنادينا".

