الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حسن قلاوون، الحاكم الذي قلب موازين المماليك في مصر

حسن قلاوون، فيتو
حسن قلاوون، فيتو
18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1347، صعد السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون عرش مصر، بعد فترة عصيبة شهدت صراعات على السلطة بين المماليك، لتبدأ مرحلة جديدة من حكم الدولة المملوكية، ويعد قلاوون واحدًا من أبرز الحكام في القرن الرابع عشر، حيث جمع بين القوة العسكرية والحنكة السياسية، وترك بصمة واضحة على المشهد السياسي والمعماري في مصر.

 

نشأة حسن بن الناصر محمد قلاوون 

ولد حسن قلاوون في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، وتربى داخل صفوف المماليك، حيث تلقى تدريبًا عسكريًا وسياسيًا مكنه من قيادة الجيش وإدارة الدولة بفعالية، وعرف بذكائه السياسي وحنكته في التعامل مع الأزمات الداخلية، ما ساعده على فرض النظام بعد سنوات من الانقسامات والصراعات بين القادة المماليك.

وشهدت فترة حكمه عدة إنجازات بارزة، أبرزها تعزيز الاستقرار الداخلي، وتقوية الحدود المصرية عبر تحصينات عسكرية متطورة، لحماية الدولة من أي تهديد خارجي، خاصة من الصعيد والشام، كما اهتم بالجانب العمراني والديني، فبنى مساجد ومدارس وأعمال خيرية تركت أثرًا طويل الأمد في القاهرة، ما عزز صورته كحاكم قوي وعادل يحافظ على مكانة الدولة المملوكية في المنطقة.

 

أزمات حكم السلطان حسن قلاوون 

ورغم هذه الإنجازات، واجه السلطان حسن تحديات كبيرة؛ فقد تعرض لمؤامرات داخلية من خصومه في البلاط، كما عانى الاقتصاد المصري من آثار الحروب السابقة، ما فرض عليه موازنة دقيقة بين القوة العسكرية والدهاء السياسي للحفاظ على استقراره وسلطته.

وتوفي السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون بعد سنوات من الحكم، وترك إنجازات عمرانية وإدارية من جهة، وتحديات داخلية واقتصادية من جهة أخرى، وتظل فترة حكمه علامة فارقة في تاريخ مصر المملوكية، ونموذجًا للحاكم الذي يجمع بين القوة والحنكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المماليك حسن بن الناصر محمد قلاوون عرش مص الدولة المملوكية السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون حسن قلاوون

الأكثر قراءة

تعليم المنوفية يعلن جداول امتحانات الترم الأول الأسبوع المقبل

الأردن والمغرب في الصدارة، مواعيد مباريات اليوم بكأس العرب والسوبر الإيطالي

أسعار اللحوم اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في الضاني والبتلو والكندوز بأسواق المحافظات

دليلك اليومي للقطارات، مواعيد السفر بين القاهرة والإسكندرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية

8 وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل طوال فصل الشتاء

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها الثلاثة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads