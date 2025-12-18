حسن قلاوون، الحاكم الذي قلب موازين المماليك في مصر

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1347، صعد السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون عرش مصر، بعد فترة عصيبة شهدت صراعات على السلطة بين المماليك، لتبدأ مرحلة جديدة من حكم الدولة المملوكية، ويعد قلاوون واحدًا من أبرز الحكام في القرن الرابع عشر، حيث جمع بين القوة العسكرية والحنكة السياسية، وترك بصمة واضحة على المشهد السياسي والمعماري في مصر.

نشأة حسن بن الناصر محمد قلاوون

ولد حسن قلاوون في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، وتربى داخل صفوف المماليك، حيث تلقى تدريبًا عسكريًا وسياسيًا مكنه من قيادة الجيش وإدارة الدولة بفعالية، وعرف بذكائه السياسي وحنكته في التعامل مع الأزمات الداخلية، ما ساعده على فرض النظام بعد سنوات من الانقسامات والصراعات بين القادة المماليك.

وشهدت فترة حكمه عدة إنجازات بارزة، أبرزها تعزيز الاستقرار الداخلي، وتقوية الحدود المصرية عبر تحصينات عسكرية متطورة، لحماية الدولة من أي تهديد خارجي، خاصة من الصعيد والشام، كما اهتم بالجانب العمراني والديني، فبنى مساجد ومدارس وأعمال خيرية تركت أثرًا طويل الأمد في القاهرة، ما عزز صورته كحاكم قوي وعادل يحافظ على مكانة الدولة المملوكية في المنطقة.

أزمات حكم السلطان حسن قلاوون

ورغم هذه الإنجازات، واجه السلطان حسن تحديات كبيرة؛ فقد تعرض لمؤامرات داخلية من خصومه في البلاط، كما عانى الاقتصاد المصري من آثار الحروب السابقة، ما فرض عليه موازنة دقيقة بين القوة العسكرية والدهاء السياسي للحفاظ على استقراره وسلطته.

وتوفي السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون بعد سنوات من الحكم، وترك إنجازات عمرانية وإدارية من جهة، وتحديات داخلية واقتصادية من جهة أخرى، وتظل فترة حكمه علامة فارقة في تاريخ مصر المملوكية، ونموذجًا للحاكم الذي يجمع بين القوة والحنكة.

