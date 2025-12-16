وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"

18 حجم الخط

‎عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل.

الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير اكد أهمية الاجتماع لمواجهة التحديات، وضع الحلول، وضمان الاستدامة والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية واستراتيجية الدولة.

أضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول التقدم في ميكنة المنظومة، بما في ذلك ميكنة جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، تدريب العاملين، تنفيذ بوابة التسجيل والاعتماد وتشغيلها فعليًا، وتحقيق التكامل اللحظي بين الهيئات المعنية.

‎حضر الاجتماع من الوزارة: الدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.



‎ومن الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي، واللواء مهندس هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي.

‎ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: مي فريد، المدير التنفيذي، واللواء أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

‎ومن هيئة الاعتماد والرقابة: الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والدكتور محمد السايس، القائم بعمل المدير التنفيذي.

