النيابة الإدارية تواصل تلقي طلبات مسابقة التعيينات الجديدة، تعرف على آخر موعد للتقديم

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
تواصل النيابة الإدارية استقبال طلبات التقديم في مسابقة التعيينات الجديدة بوظيفة معاون نيابة إدارية التي بدأت من 15 ديسمبر وتستمر حتى 26 من نفس الشهر عبر البريد الإلكتروني.

 

وأعلنت الأمانة العامة الشروط الواجب توافرها في مسابقة التعيينات الجديدة بوظيفة معاون نيابة إدارية، التي تضمنت حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا.

 

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تعلن مسابقة التعيين

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة عام ٢٠٢٤ من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة.

وأكدت الأمانة العامة أن القبول يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

كما يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.

وشدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول.

