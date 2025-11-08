انخفاض سكر الدم خطر يهدد مرضى السكري، كيف تتعرف عليه وما أسبابه؟

18 حجم الخط

تتغير مستويات سكر الدم بشكل متكرر على مدار اليوم، وعندما تهبط هذه المستويات الى ما دون 70 مليجرام/ديسيلتر، ويطلق على هذه الحالة اسم انخفاض سكر الدم، وعند هذا المستوى، يصبح التدخل العاجل لرفع السكر أمر ضروري، ويعد انخفاض سكر الدم شائع بشكل خاص لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول.

انخفاض سكر الدم حالة قد تشكل خطر حقيقي إذا لم يتم علاجها، لذا فإن معرفة كيفية رصدها وتحديدها أمر بالغ الأهمية، وفقًا لموقعHealthline “” الطبي.

أنواع انخفاض سكر الدم

انخفاض سكر الدم أثناء الليل

يمكن أن يحدث انخفاض سكر الدم في أي وقت، وقد يواجه بعض الأشخاص هذه الحالة أثناء نومهم، وتشمل الأسباب المحتملة لانخفاض السكر ليلا ما يلي:

قضاء يوم حافل بالنشاط.

ممارسة نشاط بدني قرب موعد النوم.

الحصول على جرعة أنسولين زائدة.

للمساعدة في تجنب انخفاض سكر الدم الليلي، ينصح بتناول الوجبات بانتظام وعدم تخطيها، وتناول الطعام عند شرب الكحول، كما ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل النوم إذا كان الشخص يعتقد أنه عرضة لانخفاض السكر أثناء الليل، وقد يستيقظ الشخص عند حدوث انخفاض في سكر الدم، لكن لا يجب الاعتماد على ذلك فقط، ويمكن لجهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) أن ينبه في حال انخفض سكر دمك أثناء النوم.

انخفاض سكر الدم الحاد

مع تفاقم حالة انخفاض سكر الدم، قد تظهر أعراض أكثر خطورة، ومنها:

الشعور بالوهن والضعف.

صعوبة في المشي أو عدم وضوح الرؤية.

التصرف بغرابة أو الشعور بالارتباك.

حدوث نوبات تشنجية

يعرف انخفاض سكر الدم الحاد بأنه انخفاض المستوى الى ما دون 54 مليجرام/ديسيلتر، وقد يؤدي انخفاض السكر الى هذا المستوى الى الإغماء، وفي كثير من الأحيان، يحتاج المريض الى مساعدة شخص آخر لعلاج هذه الحالة الحادة.

وقد يواجه المصابون بالسكري انخفاض سكر الدم بمعدل مرة الى مرتين أسبوعيا، حتى مع إدارتهم الدقيقة لمستويات السكر، فإن معرفة كيفية التعرف على هذه الحالة وعلاجها يظل أمر أساسي للحفاظ على الصحة.

أعراض انخفاض سكر الدم

قد تختلف استجابة كل شخص لانخفاض سكر الدم عن الآخر، ومن المهم معرفة الأعراض الخاصة، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

تسارع ضربات القلب.

الارتعاش.

التعرق.

العصبية أو القلق.

التهيج أو الارتباك.

الدوخة.

الجوع.

قد لا تظهر أي أعراض عند انخفاض سكر الدم، وهي حالة تعرف باسم غياب الوعي بنقص السكر، وإذا لم تظهر الأعراض، سيكون من الأصعب علاج انخفاض السكر في مرحلة مبكرة، مما يزيد من خطر التعرض لانخفاضات حادة وخطيرة. ويزداد احتمال حدوث هذه الحالة إذا كنت:

مصاب بالسكري منذ أكثر من 5 الى 10 سنوات.

تتعرض لانخفاض سكر الدم بشكل متكرر.

تتناول بعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

إذا كان الشخص يستوفي واحد أو أكثر من هذه العوامل ويعاني من غياب الوعي بنقص السكر، فمن الضروري فحص سكر الدم بشكل متكرر، خاصة قبل قيادة السيارة أو ممارسة النشاط البدني.

أسباب انخفاض سكر الدم

هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي الى انخفاض سكر الدم، بما في ذلك:

الحصول على جرعة أنسولين زائدة عن الحاجة.

عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات تتناسب مع جرعة الأنسولين المأخوذة.

توقيت أخذ جرعة الأنسولين.

كمية وتوقيت النشاط البدني.

كمية الدهون والبروتين والألياف في الوجبة الغذائية.

الطقس الحار والرطب.

التغيرات غير المتوقعة في الجدول اليومي.

قضاء الوقت على ارتفاعات عالية.

المرور بمرحلة البلوغ.

