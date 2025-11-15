من الوجبات إلى الفاكهة، دليلك الشامل للنظام الغذائي المناسب لمرضى السكري من النوع الأول

18 حجم الخط

ليس هناك طريقة موحدة لتناول الطعام تناسب جميع المصابين بـداء السكري من النوع الأول، وتتطلب إدارة المرض يقظة مستمرة لكيفية تفاعل الجسم مع الأطعمة المختلفة، فعلى المصابين بالسكري من النوع الأول مراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار، فوضع خطة غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني المنتظم، والعمل مع الفريق الطبي المتخصص لـتعديل جرعات الأنسولين، عوامل أساسية تسهم في تقليل مخاطر المضاعفات طويلة الأمد للمرض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

خطة التغذية لمرضى السكري من النوع الأول

لا يوجد نظام غذائي قياسي أو نمط أكل واحد يعمل بشكل فعال لجميع مرضى السكري.

ولكن التخطيط المسبق للوجبات، والتسوق وشراء البقالة، وتحضير الوجبات في المنزل يمكن أن يوفر المال ويساعد في تحقيق أهداف السيطرة على السكري، كما أن توفير مطبخ مجهز جيدًا بالأطعمة الصحية يقلل من تناول السكر والكربوهيدرات والصوديوم والدهون غير الضرورية، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع في سكر الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعد الاستقرار عنصر مهم في أي خطة تغذية لـمرضى السكري، وللحفاظ علي مستويات السكر في الدم، يجب:

عدم تفويت الوجبات.

مواءمة جرعة الأنسولين مع جدول الوجبات.

الانتباه إلى ملصقات المعلومات الغذائية.



أهمية الأنسولين في الخطة الغذائية

من الضروري أيضًا العمل مع الطبيب الخاص للمريض لحساب الجرعة الصحيحة من الأنسولين بناء على كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها، فإيجاد التوازن الصحيح بين الكربوهيدرات والأنسولين أمر بالغ الأهمية لتجنب ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة مستويات النشاط البدني وكيف تؤثر في سكر الدم.

مستويات السكر الموصى بها

من المهم العمل مع فريق رعاية السكري لتحديد أهداف فردية لمستويات الجلوكوز في الدم، ويتراوح النطاق الموصى به لسكر الدم قبل الأكل بين 80 و130 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر)، وبعد ساعتين من تناول الطعام، يجب ألا يزيد سكر الدم على 180 ملجم/ديسيلتر.

بدء خطة التغذية لمرضى السكري من النوع الأول

من المهم تضمين الأطعمة المغذية والغنية بالفيتامينات والمعادن، وللحصول على توصيات صحية عامة، يفضل اختيار الدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات الغنية بالعناصر الغذائية.

التوصيات الأساسية للنظام الغذائي لمرض السكري:

الكربوهيدرات

توجد ثلاثة أنواع من الكربوهيدرات: النشويات، والسكريات، والألياف، ويمكن أن توجد في البقوليات، والخضروات النشوية، والفواكه، ومنتجات الألبان، والحبوب، وفي الجهاز الهضمي، تتحول الكربوهيدرات إلى سكر يمتص في مجرى الدم، مما يرفع مستوى الجلوكوز.

بالنسبة لمرضى السكري من النوع الأول، من الضروري مواءمة كمية الكربوهيدرات المتناولة مع جرعة الأنسولين، وتتفاعل بعض الكربوهيدرات بشكل أسرع من غيرها على سكر الدم، ويفضل اختيار الكربوهيدرات الأقل معالجة، والتي تحتوي على الحد الأدنى من السكريات المضافة، وتكون أعلى في الألياف، وتحتوي على مغذيات حيوية.

أمثلة على كربوهيدرات سريعة المفعول تحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات تشمل:

نصف كوب من عصير الفاكهة أو الصودا العادية.

حبة فاكهة صغيرة طازجة.

ملعقتان كبيرتان من الزبيب.

ملعقة كبيرة من العسل.

الفواكه

الفواكه هي مصادر طبيعية للسكر ويجب احتسابها ضمن مدخول الكربوهيدرات في الخطة الغذائية، ويمكن اختيار الفواكه الطازجة، أو المجمدة، أو المعلبة، ويفضل اختيار الفواكه التي تحتوي على الحد الأدنى من السكر المضاف إن أمكن، ومن المهم فهم كمية الكربوهيدرات في حصص معينة من الفاكهة لإدارة سكر الدم ومستويات الأنسولين.

أمثلة على حصص الفاكهة التي تحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات تشمل:

نصف كوب من الفاكهة المعلبة.

ملعقتان كبيرتان من الفاكهة المجففة.

حبة فاكهة صغيرة طازجة.

85 جرام من العنب.

كوب من الشمام أو التوت.

نصف كوب من عصير الفاكهة.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة حصر النفس بـ 15 جرام فقط لكل وجبة أو وجبة خفيفة، ولكن من المهم معرفة كمية الكربوهيدرات في حصص معينة بناء على احتياجات الأنسولين وخطة إدارة سكر الدم الشاملة.

الخضروات

النشا هو شكل من أشكال الكربوهيدرات يوجد بشكل طبيعي في العديد من الخضروات الشائعة، مثل البطاطس، والذرة، والبازلاء، وتحتوي الخضروات النشوية على كربوهيدرات أكثر من الخضروات الأخرى، ويجب تناولها باعتدال وأخذها في الحسبان عند حساب مدخول الكربوهيدرات.

الخضروات غير النشوية لها تأثير أقل على سكر الدم وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية، ويمكن تناول ما يصل إلى 3 حصص من هذه الأنواع من الخضروات في الوجبة دون تأثير كبير على سكر الدم، ويمكن اعتبار أي كمية تزيد عن ثلاثة أكواب حوالي 15 جرام من الكربوهيدرات، وأي كمية أقل من ذلك تعتبر "حرة" أو قليلة التأثير.

تشمل الخضروات غير النشوية:

الخضروات الورقية الخضراء.

الهليون.

البنجر.

الجزر.

الكرفس.

الخيار.

البصل.

الفلفل.

البراعم.

الطماطم.

يجب دائمًا اختيار الخضروات الطازجة أو المجمدة أو المعلبة التي تحتوي على الحد الأدنى من الملح المضاف إن أمكن.

حصص الخضروات النشوية التي تحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات تشمل:

85 جرام من البطاطا المخبوزة.

نصف كوب من الذرة.

نصف كوب من البطاطا الحلوة أو البطاطا المسلوقة.

نصف كوب من البازلاء

كوب من اليقطين الشتوي.

الحبوب الكاملة

توصي الإرشادات الغذائية بأن تكون 50% على الأقل من الحبوب المتناولة حبوب كاملة، ويعد الأرز البني، وحبوب النخالة، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مصادر ممتازة، يجب قراءة الملصقات والانتباه إلى إجمالي الكمية المتناولة في الجلسة الواحدة لضمان تنظيم سكر الدم مع الأدوية.

البروتينات والدهون

تعتبر البروتينات مهمة للغاية للحفاظ على العضلات وإصلاح الجروح، بينما تعد الدهون الصحية ضرورية لوظيفة الدماغ والقلب المثلى، وتوجد البروتينات في البقوليات والبيض واللحوم، وتشمل أمثلة الدهون الصحية الأفوكادو والمكسرات والبذور.

على الرغم من أن البروتينات والدهون لن ترفع سكر الدم بشكل مباشر، يوصي الخبراء بالحد من تناول اللحوم المصنعة أو الدهنية، التي تحتوي على مستويات أعلى من الدهون المشبعة والصوديوم، وهذه المواد، رغم عدم تأثيرها المباشر على سكر الدم، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له آثار صحية ضارة، خاصة على صحة القلب.

الانظمة الغذائية المحددة

قد تسمع عن أنماط مختلفة من الأكل أو الحميات الغذائية، مثل:

حمية البحر الأبيض المتوسط: غنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية للقلب.

الحمية منخفضة الكربوهيدرات: تقيد الكربوهيدرات (التي توجد غالبا في المعكرونة والخبز والأطعمة السكرية) وتعتمد على نسبة عالية من البروتين والدهون والخضروات.

حمية الكيتو: تتضمن استهلاك كمية قليلة جدا من الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون لمساعدة الجسم على حرق الدهون للحصول على الطاقة.

