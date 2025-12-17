مطالب برحيل هيرفي رينارد عن منتخب السعودية قبل المونديال

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
كأس العرب 2025، سادت حالة من الغضب بين الجماهير السعودية بعد فوز  منتخب الأردن على حساب السعودية بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد البيت، في نصف نهائي كأس العرب المقامة بقطر.

وسجل هدف الأردن الوحيد نزار الرشدان في الدقيقة 67 بضربة رأس رائعة على يسار الحارس السعودي نواف العقيدي.

بهذا الفوز يتأهل منتخب النشامى ليواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025 غدا  الخميس، على استاد لوسيل.

وأفادت تقارير سعودية أن هناك مطالب بإقالة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية.

ويرى البعض أن الفرصة مناسبة للتعاقد مع مدرب يعرف كرة القدم السعودية جيدًا، مثل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر الحالي، لما يتمتع به من خبرة محلية ودولية.

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن إقالة رينارد أو تعيين جيسوس، لكن الضغوط الجماهيرية والإعلامية تتزايد بشكل مستمر.

ويتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب 2025.

موعد مباراة السعودية والإمارات

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والإمارات في  تحديد المركز الثالث بكأس العرب 2025، غدا الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر..الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب 2025

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD.

