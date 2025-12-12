بالمركز الـ30 عالميا، بيراميدز يتفوق على الأهلي في التصنيف العالمي السنوي للأندية

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS)، اليوم، التصنيف السنوي للأندية حول العالم عن الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والذي شهد استمرار باريس سان جيرمان الفرنسي على قمة الترتيب للعام الجديد.

تصنيف الأندية المصرية

وجاء نادي بيراميدز في صدارة الأندية المصرية بالتصنيف العالمي، بعد احتلاله المركز الـ30 عالميا، متقدما خمسة مراكز كاملة عن آخر إصدار، ليتفوّق على النادي الأهلي الذي حل في المرتبة الـ64 عالميا والوصيف على المستوى المحلي.

وحل الزمالك في المركز الـ111 عالميا، والمصري البورسعيدي في المرتبة الـ180، بينما جاء سيراميكا كليوباترا في المركز الـ348.

ويأتي التقدم الكبير لـ بيراميدز بعد موسم استثنائي توج خلاله بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، إضافة إلى كأس القارات الثلاث، عقب تفوقه على أهلي جدة السعودي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء غدا السبت على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية ( إنتركونتيننتال) وعلى لقب كأس التحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.