مهند علي يقود تشكيل العراق أمام الأردن في كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، أعلن الجهاز الفني لـ منتخب العراق تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الأردن، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

ويسعى الأردن والعراق لمواصلة مشوارهما في كأس العرب للمنافسة على كأس البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع السعودية والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدور ربع النهائي من كأس العرب.

تشكيل العراق أمام الأردن

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: مناف، أكام هاشم، أحمد يحيى، مصطفى سعدون.

خط الوسط: كرار نبيل، زيد إسماعيل، أمجد عطوان.

خط الهجوم: أحمد مكنزي، مهند علي، علي جاسم.

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس العرب

وتذاع مباراة العراق أمام الأردن عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.