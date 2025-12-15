الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أمطار ونوة شتوية تضرب دمياط على مدار اليوم

تعرضت محافظة دمياط سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم، تزامنا مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها سواحل البحر المتوسط، نتيجة تأثر المحافظة بنوة شتوية نشطة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية.

 

تحرك فوري ورفع درجة الاستعداد

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط درجة الاستعداد القصوى، حيث تحركت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن على مدار اليوم للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة، مع تكثيف أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، بما يضمن السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.

غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم

فعلت محافظة دمياط غرفة العمليات الرئيسية وربطتها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة تطورات الحالة الجوية اولا باول على مدار اليوم، وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع التشديد على سرعة الاستجابة والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

انتظام العمل داخل ميناء دمياط

وفي سياق متصل، أكدت هيئة ميناء دمياط أن سقوط الامطار لم يؤثر على سير العمل داخل الميناء، مشيرة إلى أن حركة تداول السفن والبضائع تسير بصورة طبيعية ومنتظمة على مدار اليوم، مع استمرار المتابعة الدقيقة للتقارير الجوية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

غلق بوغاز عزبة البرج حفاظا على سلامة الصيادين

وبسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج، على لسان الريس عصام البراوي عضو الجمعية، غلق بوغاز عزبة البرج أمام خروج مراكب الصيد الصغيرة، كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على أرواح الصيادين وضمان سلامتهم، على أن يتم إعادة فتح البوغاز فور تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح أن هذه التقلبات الجوية تتزامن مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى، المعروفة برياحها النشطة وأمطارها الغزيرة، والتي تعد من أشد نوات فصل الشتاء تأثيرا على السواحل الشمالية، خاصة محافظة دمياط، مطالبا الصيادين بالالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة بالخروج حتى استقرار حالة البحر.

