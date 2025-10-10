الجمعة 10 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

إيرادات فيلم غادة عادل والكدواني تتجاوز 30 مليون جنيه خلال 9 أيام

فيلم فيها أيه يعني
فيلم فيها أيه يعني

 تصدر فيلم “فيها إيه يعني” بطولة النجم ماجد الكدواني الإيرادات، حيث حقق أمس الخميس، إيرادات بلغت 6 ملايين و6 آلاف و338 جنيهًا، ليحقق 30 مليونًا و731 الفًا و419 جنيهًا خلال 9 أيام عرض بالسينمات في مصر.   

فيلم فيها إيه يعني 

فيلم “فيها ايه” يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.   

أبطال فيلم فيها ايه يعني 

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.    

الجريدة الرسمية
