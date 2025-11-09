النزيف توقف، مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات مبشرة في حالته الصحية (فيديو)

18 حجم الخط

إسماعيل الليثي، كشف أحد المقربين من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تطورات جديدة ومبشرة عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي.

وقال في مقطع فيديو على صفحة “ضاضا إسماعيل الليثي” بفيس بوك: “أحب أطمنكم على إسماعيل، النزيف وقف والنفس ارتفع شوية وبقى بخير الحمد لله إلى حد ما، والله إسماعيل مش ماشي بغير دعواتكم ويا ريت تكملوا دعواتك وأنا بعمل الفيديوهات دي علشان الناس تدعيله”.

ويأتي ذلك بعد أن كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مساء أمس السبت، آخر مستجدات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، مؤكدًا أن حالته حرجة للغاية.

قال كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة “النهار”: "كنت متخيل أن الأمر حادث بسيط، لكن الوضع بالغ الخطورة، والحالة غير مستقرة على الإطلاق"، مؤكدًا أن الليثي الآن في غيبوبة ولا يملك القدرة على النطق، ولم يظهر أي تحسن.

تدهور الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

وأضاف: “معي التقرير الطبي للحالة والوضع ليس جيدًا على الإطلاق، وندعو له بالشفاء، وهو الآن بين يدي الله”.

كما كشف تامر حموكشة، نجل خالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تفاصيل الحالة الصحية لإسماعيل الليثي، وقال في تصريحات خاصة: إن الحالة الصحية للفنان لا تزال حرجة، ويخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات المتخصصة، مؤكدًا أن الفريق الطبي يواصل جهوده للعمل على استقرار حالته ومتابعة التحاليل والفحوصات الدقيقة.

وأضاف: “قبل أن يدخل في الغيبوبة كان بينادي على ابنه الراحل ضاضا، وقال آخر كلماته هاتولي ضاضا، وكأنه يشعر أن فراقه اقترب”، مشيرًا إلى أن الأسرة تعيش حالة من الحزن الشديد.

حقيقة وفاة الليثي

وناشد ابن خالة الفنان، الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث عن وفاة الليثي، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الأسرة تتابع حالته لحظة بلحظة، مطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأوضح أن إسماعيل الليثي يتمتع بروح طيبة،وكان دائم التواصل مع محبيه وزملائه في الوسط الفني، وأن ما حدث له مأساة كبيرة أثرت في قلوب الجميع، متمنيًا أن يتجاوز محنته ويعود لجمهوره قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.