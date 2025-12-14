محافظ دمياط يدشن مبادرة «أمان ودفا» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

توزيع 20 ألف لحاف وبطانية على مستوى الجمهورية.. و5 آلاف نصيب دمياط

دشن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط مبادرة جمعية البر والتقوى «أمان ودفا»، الهادفة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار جهود المحافظة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

حضور رسمي ومشاركة مجتمعية

جاء تدشين المبادرة بحضور الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، في تأكيد على أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين.

محافظ دمياط يدشن مبادرة جمعية البر والتقوى «أمان ودفا»، الهادفة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية

آليات توزيع تضمن العدالة ووصول الدعم لمستحقيه

وتستهدف المبادرة توزيع 20 ألف لحاف وبطانية على محافظات الجمهورية، من بينها 5 آلاف لحاف وبطانية مخصصة للأسر المستحقة بنطاق محافظة دمياط.

وناقش محافظ دمياط آليات التوزيع والتنسيق المشترك بين الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة في التوزيع وفقا لمعايير الاستحقاق.

إشادة بالمبادرات الإنسانية ودعوة لتكامل الجهود

وأشاد المحافظ بالمبادرة، مؤكدا أنها تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تحرص المحافظة على دعمها، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية يسهم في تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، ويعزز من قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

مبادرات مستدامة لتمكين الأسر والمرأة المعيلة

كما بحث محافظ دمياط مع رئيس مجلس إدارة الجمعية استراتيجية إطلاق مبادرات تحقق معايير الاستدامة، وتسهم في توفير مصادر دخل ثابتة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، من خلال تنظيم دورات تدريبية تساعدهم على بدء مشروعات صغيرة، مع توفير آفاق تسويقية لمنتجاتهم، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لهذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

شكر وتقدير لجهود المتطوعين

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور أيمن الشهابي الشكر إلى جمعية البر والتقوى، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومتطوعي الجمعية، تقديرا لجهودهم المخلصة في دعم المبادرات الإنسانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

