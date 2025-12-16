الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

منافس مصر في كأس الأمم، جنوب أفريقيا تهزم غانا وديا

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا وديًا على منتخب غانا “ب” بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب سيبو بيرسيفال مبولي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليمنح منتخب “الأولاد” دفعة معنوية مهمة قبل الدخول في أجواء المنافسة القارية.

ويشارك منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا ضمن مجموعة تضم منتخبات مصر وأنجولا وزيمبابوي، في مجموعة تُعد من بين الأقوى في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى 18 يناير، وسط ترقب جماهيري كبير لمنافسات قوية تجمع نخبة منتخبات القارة السمراء.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

 موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الافتتاحية، يوم الإثنين، الموافق 22 ديسمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة  مصر ضد جنوب أفريقيا بالجولة الثانية، يوم الجمعة، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

 مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة، يوم الإثنين، الموافق 29 ديسمبر، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجربة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

 تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة. 

