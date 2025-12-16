بحكم محكمة، مبابي يحصل على مبلغ ضخم من باريس سان جيرمان

18 حجم الخط

أصدرت محكمة فرنسية حكمًا قضائيًا يلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع مبلغ ضخم قدره 59.6 مليون يورو لنجم الفريق السابق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

تعويض ضخم لمبابي

ويأتي هذا المبلغ كتعويض عن مكافآت ورواتب غير مدفوعة مستحقة للاعب خلال الفترة الأخيرة من عقده مع النادي الباريسي.

وتعود القضية إلى الخلافات التي نشأت بين مبابي وإدارة النادي حول مستحقاته المالية، تحديدًا تلك المتعلقة بـ"مكافأة الولاء" وبعض الرواتب المتأخرة، بعد قرار اللاعب بالرحيل إلى ريال مدريد.

مبابي يطالب 260 مليون يورو من باريس سان جيرمان

وعرض محامو مبابي في وقت سابق مطالب تتجاوز 260 مليون يورو. تشمل 6.25 مليون يورو تعويضًا عن تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، في محاولة لمنحه غطاء قانونيًا أوسع ورفع قيمة التعويض.

كما طالب بـ13.65 مليون يورو تعويضًا عن الإخطار، و25.7 مليون يورو تعويضًا قانونيًا عن الفصل، و44.6 مليون يورو عن الفصل التعسفي، و40.4 مليون يورو قيمة مكافأة التوقيع مع الإجازات، و19 مليون يورو عن مستحقات متأخرة وإجازات بين أبريل ويونيو 2024.

كما طالب مبابي أيضًا بدفع 1.65 مليون يورو مكافأة أخلاقية، و37.5 مليون يورو عن عمل غير مصرح به، و37.5 مليون يورو عن مضايقات معنوية، و18.75 مليون يورو عن خرق عقد العمل، و18.75 مليون يورو عن الإخلال بواجب السلامة.

مطالب باريس سان جيرمان

الطرف الباريسي لم يقف موقف المدافع فقط، بل قدم مطالب مضادة، فقد طلب النادي 60 مليون يورو كتعويضات عن أضرار، بالإضافة إلى 180 مليون يورو تمثل قيمة انتقال مبابي من موناكو في 2017، مستندًا إلى مبدأ “فقدان الفرصة” بالقانون الفرنسي، بحجة أن اللاعب رحل دون مقابل.

