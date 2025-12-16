جوائز ذا بيست، عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش أمام لاعب أرجنتيني

18 حجم الخط

فاز الأرجنتيني سانتياجو مونتيل بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لـ عام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخسر الجائزة عمرو ناصر مهاجم الزمالك الذي كان مرشحا عن هدفاه في مرمى الأهلي عندما كان لاعبا في نادي فاركو.

وجاء هدف مونتيل الفائز بجائزة بوشكاش بهذا الطريقة:

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025، ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

دوناروما الأفضل في العالم

وقدم دوناروما عامًا استثنائيًا حافلًا بالإنجازات، إذ توج بأربعة ألقاب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في مختلف المسابقات، وكان أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوز عريض 5 - صفر على إنتر ميلان الإيطالي في 31 مايو الماضي، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار السابقة من البطولة، ليظفر بتلك الجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

دوناروما يتواجد حاليًا في صفوف مانشستر سيتي وتفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، وهم البرازيلي أليسون بيكر، والبلجيكي تيبو كورتوا، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والألماني مانويل نوير، والإسباني ديفيد رايا، والسويسري يان سومر، والبولندي فويتشيك تشيزني.

زاخو العراقي يدخل التاريخ

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تتويج جماهير فريق زاخو العراقي بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

وحصلت جماهير زاخو على جائزة أفضل جماهير قبل انطلاق حفل "ذا بيست"، المقرر إقامته اليوم لتوزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تكريم جماهير زاخو بسبب تبرعهم للأطفال المرضى بدمى وهدايا، في مبادرة حدثت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الحدود في الدوري العراقي خلال شهر مايو الماضي.

